Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области

Украина нанесла удар шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства по объекту в Брянской области в ночь на 19 ноября. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отчитались, что пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Одна ракета повреждена, ее обломки упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар. Возгорание оперативно потушили, жертв и разрушений нет.

При этом в генштабе ВСУ не смогли подтвердить информацию о том, что украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты АTACMS по территории России в международно признанных границах, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием . Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин , называется как повод для ядерного ответа.

Госдепартамент США накануне не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.