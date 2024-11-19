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Происшествия Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области

Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области

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51 комментарий

Украина нанесла удар шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства по объекту в Брянской области в ночь на 19 ноября. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отчитались, что пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Одна ракета повреждена, ее обломки упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар. Возгорание оперативно потушили, жертв и разрушений нет.

При этом в генштабе ВСУ не смогли подтвердить информацию о том, что украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты АTACMS по территории России в международно признанных границах, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.

Госдепартамент США накануне не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России.

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Комментарии
51
BobCat2
33 минуты
Да не будет никакой ответки по доктрине. Написали же - пять сбили, одну поцарапали. Разрушений нет, и вообще ничего не было. Кто считает иначе или видел другое, тому привиделось. Расходимся.
Отец Родной
45 минут
Медведев уже за пультом?
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