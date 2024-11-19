Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Обновленная доктрина ядерного сдерживания подписана президентом России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 19 ноября.
Документ вступает в силу со дня опубликования. Предыдущая ядерная доктрина России, согласно указу, признается утратившей силу.
Согласно доктрине, ядерное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ относится к высшим государственным приоритетам. Документ гласит, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения, а также в случае применения обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».
В документе перечислены основные военные опасности, для нейтрализации которых используется ядерное сдерживание. К ним, в частности, относятся наращивание потенциальным противником сил, включающих средства доставки ядерного оружия; развертывание систем противоракетной обороны, ракет, беспилотников и так далее странами, которые «рассматривают РФ в качестве потенциального противника»; создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, размещение ядерного оружия и средств его доставки на территории неядерных государств.
Условиями для применения Россией ядерного оружия названы:
поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников;
применение ядерного и другого оружия массового поражения против РФ и ее союзников;
воздействие на критически важные государственные или военные объекты РФ, выведение которых из строя сорвет ядерный ответ;
агрессия против РФ с применением обычного оружия, угрожающая существованию государства.
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