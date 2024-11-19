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Общество Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

4 821
60 комментариев

Обновленная доктрина ядерного сдерживания подписана президентом России. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 19 ноября.

Документ вступает в силу со дня опубликования. Предыдущая ядерная доктрина России, согласно указу, признается утратившей силу.

Согласно доктрине, ядерное сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ относится к высшим государственным приоритетам. Документ гласит, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения, а также в случае применения обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

В документе перечислены основные военные опасности, для нейтрализации которых используется ядерное сдерживание. К ним, в частности, относятся наращивание потенциальным противником сил, включающих средства доставки ядерного оружия; развертывание систем противоракетной обороны, ракет, беспилотников и так далее странами, которые «рассматривают РФ в качестве потенциального противника»; создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем, размещение ядерного оружия и средств его доставки на территории неядерных государств.

Условиями для применения Россией ядерного оружия названы:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников;

  • применение ядерного и другого оружия массового поражения против РФ и ее союзников;

  • воздействие на критически важные государственные или военные объекты РФ, выведение которых из строя сорвет ядерный ответ;

  • агрессия против РФ с применением обычного оружия, угрожающая существованию государства.

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Комментарии
60
Cashmare
1 час
щас дальневосточный гектар подорожает
gatsby55
1 час
Я уверен, что у стран НАТО тоже есть ядерная доктрина. И она Путину не понравится. Просто они ею не размахивают.
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