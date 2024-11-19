Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников;

применение ядерного и другого оружия массового поражения против РФ и ее союзников;

воздействие на критически важные государственные или военные объекты РФ, выведение которых из строя сорвет ядерный ответ;