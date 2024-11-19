Песков заявил, что на удары неядерными ракетами по России может последовать ответ ядерным оружием

Использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием согласно новой ядерной доктрине. Об этом 19 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова спросили, будет ли Россия рассматривать использование Киевом американских неядерных ракет для ударов вглубь территории РФ как элемент нападения неядерного государства с поддержкой ядерного государства. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую сегодня подписал президент России Владимир Путин , называется как повод для ядерного ответа.

Представитель Кремля предложил ознакомиться с обновленной доктриной. Он отметил, что согласно документу агрессия против РФ со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение, на которое может последовать ответный удар ядерным оружием, пишет « Коммерсантъ ».

Песков добавил, что вооруженные силы РФ очень внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Украины применить дальнобойные ракеты ATACMS.

Госдепартамент США накануне не стал подтверждать изменение в позиции США относительно применений дальнобойного оружия по российской территории, о чем заявил на брифинге представитель ведомства Мэттью Миллер.