В Белом доме прокомментировали информацию о разрешении бить вглубь РФ ракетами ATACMS

В Белом доме напрямую не подтвердили информацию о решении США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя советника президента по национальной безопасности Джона Файнера.

По словам Джона Файнера, Америка всегда принимала политические решения, исходя из развития ситуации на поле боя. Чиновник отметил, что во внимание США берет и недавнее обострение конфликта, связанное с размещением сил иностранного государства на территории РФ.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Позже стало известно, что Франция и Великобритания тоже разрешили Киеву наносить вглубь территории России удары своим дальнобойным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России опасным и безрассудным.