Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 738мм 94%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Чемпионка мира по шахматам
Нападение на Вадима Евсеева
Дом Радио
Фильм о Трампе — что в нём
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Политика В Белом доме прокомментировали информацию о разрешении бить вглубь РФ ракетами ATACMS

В Белом доме прокомментировали информацию о разрешении бить вглубь РФ ракетами ATACMS

2 388
4 комментария

В Белом доме напрямую не подтвердили информацию о решении США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя советника президента по национальной безопасности Джона Файнера.

По словам Джона Файнера, Америка всегда принимала политические решения, исходя из развития ситуации на поле боя. Чиновник отметил, что во внимание США берет и недавнее обострение конфликта, связанное с размещением сил иностранного государства на территории РФ.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Позже стало известно, что Франция и Великобритания тоже разрешили Киеву наносить вглубь территории России удары своим дальнобойным оружием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России опасным и безрассудным.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Джон Файнер ATACMS Удары по территории России Джо Байден
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Akabos
8 минут
Кто-то слил раньше времени...
Гость
2 минуты
Видишь Это значок ? Он значит сектор 7: «делаю, что хочу и ничего мне за это не будет». (к/ф Трансформеры)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
Новости компаний
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18