Le Figaro: Париж и Лондон тоже разрешили Киеву использовать дальнобойное оружие

Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить вглубь территории России удары своим дальнобойным оружием. Об этом сообщает 17 ноября газета Le Figaro, пересказывая публикацию NYT о том, что Байден согласовал Украине удары по России американскими ракетами ATACMS.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow», — пишет французское издание.

Решение президента США, по данным NYT, стало ответом на то, что Россия вовлекла в борьбу северокорейские войска. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

