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Власть Le Figaro: Париж и Лондон тоже разрешили Киеву использовать дальнобойное оружие

Le Figaro: Париж и Лондон тоже разрешили Киеву использовать дальнобойное оружие

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74 комментария

Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить вглубь территории России удары своим дальнобойным оружием. Об этом сообщает 17 ноября газета Le Figaro, пересказывая публикацию NYT о том, что Байден согласовал Украине удары по России американскими ракетами ATACMS.

«Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow», — пишет французское издание.

Решение президента США, по данным NYT, стало ответом на то, что Россия вовлекла в борьбу северокорейские войска. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
77
Заливщик голосовых планок
57 минут
Ээ! Мы так не договаривалисъ!
В д. Гадюкино - дожди.
44 минуты
До СПб пока не достают. Разве что AR-3. Не знаю, есть ли они у Украины. Но так или иначе все равно будут.
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