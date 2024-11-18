Песков назвал безрассудным и опасным разрешение США на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Опасным и безрассудным назвал решение США разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это повышает вовлеченность Вашингтона в конфликт, а Москва ответит на это решение, пишет 18 ноября ТАСС.

По словам Пескова, относительно решения поступает «все больше и больше тревожной информации». «Действительно, это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное повышение уровня вовлеченности США в конфликт»,— сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин уже формулировал позицию Москвы относительно разрешения на удары вглубь РФ. Представитель Кремля добавил, что «мы с вами увидим, пойдут ли они на такой потенциально опасный шаг».

О том, что президент США Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории, сообщили 17 ноября New York Times и Reuters. Мотивом решения Байдена, как утверждалось, было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию. Отмечалось, что ВСУ позволено атаковать цели только на территории Курской области, включая северокорейские войска, которые якобы находятся в регионе. Пентагон и Байден от комментариев появившейся в СМИ информации отказались.