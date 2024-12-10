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Финансы Политика США выделят Украине кредит на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от российских активов

США выделят Украине кредит на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от российских активов

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4 комментария

США выделят Украине кредит в 20 миллиардов долларов. Он будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, говорится в релизе министерства финансов Штатов во вторник, 10 декабря.

Сумма, выделенная США, предоставляется Украине в рамках инициативы «Большой семерки». Всего члены G7 переведут Киеву 50 миллиардов долларов для поддержания экстренных служб, больниц и другой социальной инфраструктуры.

«В рамках инициативы G7 использовал доходы от замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины», — говорится на сайте Минфина США.

Ранее о решении предоставить Украине кредит за счет российских активов говорил президент Штатов Джо Байден. Он отмечал, что «Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков».

Отметим, что в ноябре США передали Украине вооружения почти на 425 миллионов долларов. С августа 2021 года это 69-й по счету пакет вооружений, который выдается Киеву.

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США Украина Кредит Замороженные активы РФ
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Комментарии
7
Рострелли
1 минута
" доходы от замороженных российских суверенных активов " А где - то щас силовики ищут сторублевых "спонсоров терроризма".
Гость
19 минут
Зато у нас теперь ассад живет.
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