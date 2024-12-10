США выделят Украине кредит на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от российских активов

США выделят Украине кредит в 20 миллиардов долларов. Он будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов, говорится в релизе министерства финансов Штатов во вторник, 10 декабря.
Сумма, выделенная США, предоставляется Украине в рамках инициативы «Большой семерки». Всего члены G7 переведут Киеву 50 миллиардов долларов для поддержания экстренных служб, больниц и другой социальной инфраструктуры.
«В рамках инициативы G7 использовал доходы от замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины», — говорится на сайте Минфина США.
Ранее о решении предоставить Украине кредит за счет российских активов говорил президент Штатов Джо Байден. Он отмечал, что «Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков».
Отметим, что в ноябре США передали Украине вооружения почти на 425 миллионов долларов. С августа 2021 года это 69-й по счету пакет вооружений, который выдается Киеву.
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