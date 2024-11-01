США передали Украине 69-тый пакет вооружений почти на полмиллиарда долларов

США объявили о выделении Украине нового, 69-го по счету с августа 2021 года, пакета вооружений на сумму $425 миллиона. Об этом говорится в заявлении , опубликованном 1 ноября пресс-службой Пентагона.

Киев получит системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие. В документе подчеркивается, что оружие будет выделено через механизм Presidential Drawdown Authority, позволяющий президенту США поставлять вооружения иностранному партнеру своим указом без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В состав пакета также входят: боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), ракеты «Стингер», оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), боеприпасы класса «воздух-земля», боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты с трубчатым запуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и так далее.