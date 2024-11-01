Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -1

1 м/c,

с-в.

 741мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
О выборах в США-2024
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Рейтинги "Фонтанки"
Политика США передали Украине 69-тый пакет вооружений почти на полмиллиарда долларов

США передали Украине 69-тый пакет вооружений почти на полмиллиарда долларов

270
Написать комментарий

США объявили о выделении Украине нового, 69-го по счету с августа 2021 года, пакета вооружений на сумму $425 миллиона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 ноября пресс-службой Пентагона.

Киев получит системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие. В документе подчеркивается, что оружие будет выделено через механизм Presidential Drawdown Authority, позволяющий президенту США поставлять вооружения иностранному партнеру своим указом без согласования с Конгрессом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В состав пакета также входят: боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), ракеты «Стингер», оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), боеприпасы класса «воздух-земля», боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты с трубчатым запуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и так далее.

В конце сентября Байден поручил выделить предназначенные Украине 5,5 миллиарда долларов до конца срока его полномочий.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
США Джо Байден Украина Пакет военной помощи Пентагон
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20