Байден поручил выделить предназначенные Украине 5,5 миллиарда долларов до конца срока его полномочий

Президент США Джо Байден поручил выделить предназначенные Украине средства до конца срока его полномочий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 26 сентября .





Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов, оставшихся из средств, которые одобрил Конгресс США. Это решение поддержал Байден. Кроме того, в октябре пройдет заседание глав стран контактной группы по Украине.



«В следующем месяце я проведу в Германии встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более чем 50 стран , поддерживающих Киев», — заявил президент США.



Среди других решений Байдена по Украине, о которых стало известно сегодня, — передача Киеву управляемых боеприпасов JSOW, дополнительных батарей Patriot и ракет к ним, а также расширение обучения украинских пилотов истребителей F-16 . «Чтобы еще больше усилить противовоздушную оборону», — объясняет глава Штатов.



Ранее «Фонтанка» писала о решении Байдена выделить Украине пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Еще президент США заявлял, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб, и напомнил о решении G7 выделить Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

