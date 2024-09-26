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    Байден поручил выделить предназначенные Украине 5,5 миллиарда долларов до конца срока его полномочий

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    13 комментариев

    Президент США Джо Байден поручил выделить предназначенные Украине средства до конца срока его полномочий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 26 сентября.


    Киеву выделят 5,5 миллиарда долларов, оставшихся из средств, которые одобрил Конгресс США. Это решение поддержал Байден. Кроме того, в октябре пройдет заседание глав стран контактной группы по Украине.

    «В следующем месяце я проведу в Германии встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более чем 50 стран, поддерживающих Киев», — заявил президент США.

    Среди других решений Байдена по Украине, о которых стало известно сегодня, — передача Киеву управляемых боеприпасов JSOW, дополнительных батарей Patriot и ракет к ним, а также расширение обучения украинских пилотов истребителей F-16. «Чтобы еще больше усилить противовоздушную оборону», — объясняет глава Штатов.

    Ранее «Фонтанка» писала о решении Байдена выделить Украине пакет военной помощи на 375 миллионов долларов. Еще президент США заявлял, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб, и напомнил о решении G7 выделить Украине до конца 2024 года 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

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    Джо БайденКонгресс СШАПомощь УкраинеДеньгиPatriot
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    Комментарии 13

    chip126 Сен 2024 в 14:47
    Вот контра!
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