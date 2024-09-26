Байден поручил выделить предназначенные Украине 5,5 миллиарда долларов до конца срока его полномочий

Президент США Джо Байден поручил выделить предназначенные Украине средства до конца срока его полномочий. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома в четверг,
Киеву выделят
«В следующем месяце я проведу в Германии встречу контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более чем
Среди других решений Байдена по Украине, о которых стало известно сегодня, — передача Киеву управляемых боеприпасов JSOW, дополнительных батарей Patriot и ракет к ним, а также расширение обучения украинских пилотов истребителей
Ранее «Фонтанка» писала о решении Байдена выделить Украине пакет военной помощи на