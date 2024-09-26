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    Байден распорядился выделить Украине еще 375 млн долларов военной помощи

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    Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, сообщает пресс-служба Белого дома 26 сентября.

    В меморандуме сказано, что президент поручил выделить «до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения»

    Ранее источник Associated Press сообщал, что Украине передадут снаряды класса «воздух — земля» с кассетными боеприпасами, которые можно использовать с украинскими истребителями, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых систем, в том числе Javelin, противоминные броневые машины, мостоукладчики и другие транспортные средства и военную технику.

    В Associated Press посчитали, что с учетом этого пакета США предоставили Украине вооружение на сумму более 56,2 млрд долларов с февраля 2022 года.

    Также Джо Байден заявил, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб. На встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке Киева, президент США напомнил о решении G7 выделить Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов.

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