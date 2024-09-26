Байден распорядился выделить Украине еще 375 млн долларов военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, сообщает пресс-служба Белого дома 26 сентября.



В меморандуме сказано, что президент поручил выделить «до 375 миллионов долларов в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения»

Ранее источник Associated Press сообщал, что Украине передадут снаряды класса «воздух — земля» с кассетными боеприпасами, которые можно использовать с украинскими истребителями, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых систем, в том числе Javelin, противоминные броневые машины, мостоукладчики и другие транспортные средства и военную технику.