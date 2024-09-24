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Общество США отправят на Украину кассетные боеприпасы и другое вооружение на 375 млн долларов

США отправят на Украину кассетные боеприпасы и другое вооружение на 375 млн долларов

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4 комментария

США передадут Украине кассетные боеприпасы, а также ракеты, артиллерию и бронетехнику. Официальное сообщение о новом пакете вооружений на 375 млн долларов ожидается 25 сентября. Об этом ссылкой на источник сообщает Associated Press.

Как сообщает издание, помощь включает снаряды класса «воздух — земля» с кассетными боеприпасами, которые можно использовать с украинскими истребителями, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых систем, в том числе Javelin, противоминные броневые машины, мостоукладчики и другие транспортные средства и военную технику.

Информацию о включении кассетных боеприпасов в новый пакет военной помощи на 375 млн долларов Киеву подтвердили и агентству РИА Новости в американской администрации.

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, по сути, мины, опасные для гражданского населения. Последний раз США передавали их Украине в марте 2024 года — кассетные боеприпасы содержали ракеты ATACMS.

В Associated Press посчитали, что с учетом этого пакета США предоставили Украине вооружение на сумму более 56,2 млрд долларов с февраля 2022 года.

Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Пострадали люди на пляжах «Учкуевка» и «Любимовка». Итоговое число раненых в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
48 минут
гуд.
altnec
15 минут
😒агентству РИА Новости в американской администрации подтвердили. РИА -это какое-то странное иноагентство.
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