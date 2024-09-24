США отправят на Украину кассетные боеприпасы и другое вооружение на 375 млн долларов

США передадут Украине кассетные боеприпасы, а также ракеты, артиллерию и бронетехнику. Официальное сообщение о новом пакете вооружений на 375 млн долларов ожидается 25 сентября. Об этом ссылкой на источник сообщает Associated Press.



Как сообщает издание, помощь включает снаряды класса «воздух — земля» с кассетными боеприпасами, которые можно использовать с украинскими истребителями, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковых систем, в том числе Javelin, противоминные броневые машины, мостоукладчики и другие транспортные средства и военную технику.

Информацию о включении кассетных боеприпасов в новый пакет военной помощи на 375 млн долларов Киеву подтвердили и агентству РИА Новости в американской администрации.

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, по сути, мины, опасные для гражданского населения. Последний раз США передавали их Украине в марте 2024 года — кассетные боеприпасы содержали ракеты ATACMS.

В Associated Press посчитали, что с учетом этого пакета США предоставили Украине вооружение на сумму более 56,2 млрд долларов с февраля 2022 года.