    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    761мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    Губернатор Севастополя сообщил точное число пострадавших при атаке

    3595
    5 комментариев

    Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь составило 153 человека, погибли четверо. Об этом сообщил 24 июня губернатор города Михаил Развожаев.

    «153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.

    Амбулаторно лечатся 74 пациента. После атаки раненых забирали 30 бригад скорой помощи. Многие пострадавшие сами обратились в городскую больницу № 4. Все они получат выплаты, передаёт ТАСС.

    23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS, поставленными США. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. К утру 24 июня в Севастополе потушили семь пожаров, возникших из-за падения фрагментов ракет. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СевастопольАтакаРакетная атака
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close