Губернатор Севастополя сообщил точное число пострадавших при атаке

Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь составило 153 человека, погибли четверо. Об этом сообщил 24 июня губернатор города Михаил Развожаев.

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», — сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.



Амбулаторно лечатся 74 пациента. После атаки раненых забирали 30 бригад скорой помощи. Многие пострадавшие сами обратились в городскую больницу № 4. Все они получат выплаты, передаёт ТАСС.

23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS, поставленными США. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. К утру 24 июня в Севастополе потушили семь пожаров, возникших из-за падения фрагментов ракет. Возбуждено уголовное дело о теракте.