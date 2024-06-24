Из-за ракетной атаки в Севастополе было семь пожаров

К утру 24 июня в Севастополе потушили все возгорания, возникшие вчера из-за падения фрагментов ракет. Всего было зафиксировано семь таких пожаров, люди в них не пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве города.



«Все оперативно локализованы, часть — еще до приезда пожарных», — сказала собеседница, добавив, что к настоящему времени все очаги потушены.



Вчера было известно, что в одном районе города из-за падения фрагментов ракет загорелся жилой дом, в другом — лес.



Днем 23 июня ВСУ, по данным Минобороны, ударили по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, еще одна отклонилась от траектории полета, и в воздухе взорвалась её боевая часть. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранения получили как минимум 151 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.

