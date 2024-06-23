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    Брошенная одежда и детские игрушки. Как выглядит пляж в севастопольской Учкуевке после ракетной атаки

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    Пляж в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS, показал севастопольский портал ForPost. По последним данным, в результате ракетной атаки ВСУ в Севастополе погибли 4 человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них госпитализированы 55 взрослых и 27 детей.

    ForPost. Новости Севастополя

    На видео пляж практически пустой. На кадрах много брошенных людьми вещей — одежды, обуви и детских игрушек. В момент атаки на пляже находились сотни отдыхающих. О том, что рассказывали очевидцы трагедии, читайте здесь.

    Минобороны РФ заявляло, что удар по Севастополю ВСУ совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    24 июня в Севастополе и Крыму объявлено Днем траура.

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