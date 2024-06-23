Пострадавших от удара по Севастополю всё больше. Губернатор призвал всех, кто был на пляже, показаться врачам

Число пострадавших в Севастополе, где сегодня осколки ракеты ATACMS упали на пляж с отдыхающими, увеличилось до 144, об этом в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что из них госпитализированы 82 человека — 55 взрослых и 27 детей, двое детей и двое взрослых погибли.

«Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения», — рассказал Михаил Развожаев, уточнив, что в некоторых случаях жители в шоковом состоянии уходили домой, думая, что отделались небольшой ссадиной. Но после того как стали чувствовать себя хуже, всё же обратились в больницу, где КТ показало, что в теле есть осколки. Губернатор призвал всех, кто был на пляже, показаться медикам.

