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    Пострадавших от удара по Севастополю всё больше. Губернатор призвал всех, кто был на пляже, показаться врачам

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    Число пострадавших в Севастополе, где сегодня осколки ракеты ATACMS упали на пляж с отдыхающими, увеличилось до 144, об этом в воскресенье в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что из них госпитализированы 82 человека — 55 взрослых и 27 детей, двое детей и двое взрослых погибли.

    «Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения», — рассказал Михаил Развожаев, уточнив, что в некоторых случаях жители в шоковом состоянии уходили домой, думая, что отделались небольшой ссадиной. Но после того как стали чувствовать себя хуже, всё же обратились в больницу, где КТ показало, что в теле есть осколки. Губернатор призвал всех, кто был на пляже, показаться медикам.

    Одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. О том, что известно к этому часу о трагедии в Севастополе, — в тексте «Фонтанки».

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