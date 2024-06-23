Пятеро погибших, более 100 пострадавших. Что известно об атаке на Севастополь, где осколки ракеты упали на пляж

Пятеро мирных жителей, трое из которых дети, погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Российские ПВО сбили в небе четыре цели, пятая ракета отклонилась от траектории, боевая часть взорвалась и осколки упали на прибрежную территорию, где в этот момент находились сотни отдыхающих. «Фонтанка» собрала, что известно к этому часу о трагедии в Крыму.



Что произошло? Днем 23 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над акваторией пять целей. По данным Минобороны РФ, около 12:15 Украина начала обстрел гражданской инфраструктуры ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, ещё одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

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Осколки упали в прибрежной зоне, в том числе в районе Учкуевки и Любимовки — популярных местах пляжного отдыха. Глава региона назвал ситуацию там тяжелой.

«Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — рассказал Михаил Развожаев, отметив, что сегодня православные христиане отмечают праздник Троицы. Пятеро погибли, более 100 пострадали По последним данным, количество погибших возросло до трех человек — скончались двое детей и один взрослый. Пострадавших насчитывается до 100 человек. Губернатор региона заявляет, что система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Свою помощь, в том числе с размещением в больницах, предложил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Обновлено в 16:57: пострадавших — 124, погибших — 5 (трое детей и двое взрослых), за жизнь пяти детей борются врачи городской больницы. Об этом сообщил Развожаев. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). К 16:30 Минздрав сообщил о 124 пострадавших, серди них 27 детей.



МО РФ возложило ответственность за удар по Севастополю на США, чьи специалисты вводят полетные задания в американские ракеты ATACMS, а также на Киев, поскольку удар был нанесен с территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что произошедшее не останется без ответа.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала удары по Севастополю «террором против мирного населения». Свои соболезнования принес губернатор Петербурга Александр Беглов, который также выразил готовность оказать всю необходимую помощь. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура. Все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены. С телевидения пропадут развлекательные программы, на зданиях госучреждений приспустят флаги. Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой Севастополя и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь региону. После получения первой помощи дети будут направлены спецбортом в лучшие больницы Москвы.

Последствия