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    В Севастополе во время ракетной атаки 14 человек ранило осколками в Учкуевке и Любимовке. Среди пострадавших есть дети

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    В Севастополе в результате ракетной атаки пострадали люди в двух популярных для отдыха районах. Осколочные ранения получили 14 человек, в том числе дети, сообщил 23 июня губернатор города Михаил Развожаев.

    По данным Развожаева, в небе над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили пять воздушных целей, осколки которых упали в прибрежной зоне.

    По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке ранены двое. О тяжести полученных травм не сообщается.

    Также в районе пансионата «Лазурь» тушат горящий лес на площади 150 квадратных метров.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона-камикадзе в городе Грайворон погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

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