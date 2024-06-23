В Севастополе во время ракетной атаки 14 человек ранило осколками в Учкуевке и Любимовке. Среди пострадавших есть дети

В Севастополе в результате ракетной атаки пострадали люди в двух популярных для отдыха районах. Осколочные ранения получили 14 человек, в том числе дети, сообщил 23 июня губернатор города Михаил Развожаев.



По данным Развожаева, в небе над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили пять воздушных целей, осколки которых упали в прибрежной зоне.



По предварительной информации спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке ранены двое. О тяжести полученных травм не сообщается.

