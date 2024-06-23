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    В Грайвороне мужчина на парковке погиб во время атаки дрона-камикадзе

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    Три украинских дрона-камикадзе нанесли удар по городу Грайворон. Есть пошибший и раненые, сообщил 23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате атаки парковки у многоквартирного дома погиб мужчина. Он скончался от полученных ран до приезда скорой.

    Двое мужчи пострадали после удара беспилотника по центру города. Бойцы территориальной самообороны доставили в больницу. Один пострадавший находится в реанимации. Во время атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина, бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью и утром дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области и один БПЛА над территорией Тульской области.

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