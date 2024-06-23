В севастопольской Учкуевке ранены почти сто человек, погибли двое детей. По городу били ATACMS с кассетными боевыми частями

Растет число погибших и раненых в результате ракетной атаки на Севастополь днем 23 июня. Как 23 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в Учкуевке пострадали почти сто человек, погибли двое детей и взрослый.



Он отметил, что мобилизована вся городская система здравоохранения, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, развернуты операционные. Ранее Развожаев называл ситуацию в Учкуевке тяжелой и говорил, что туда направлены все имеющиеся бригады скорой помощи.

