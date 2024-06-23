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    В севастопольской Учкуевке ранены почти сто человек, погибли двое детей. По городу били ATACMS с кассетными боевыми частями

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    Растет число погибших и раненых в результате ракетной атаки на Севастополь днем 23 июня. Как 23 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в Учкуевке пострадали почти сто человек, погибли двое детей и взрослый.

    Он отметил, что мобилизована вся городская система здравоохранения, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, развернуты операционные. Ранее Развожаев называл ситуацию в Учкуевке тяжелой и говорил, что туда направлены все имеющиеся бригады скорой помощи.

    Губернатор добавил, что Украина нанесла удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Минобороны РФ уточняет, что удар по гражданской инфраструктуре Севастополя совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Люди пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов.

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