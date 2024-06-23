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    «Ситуация тяжелая, отправлены все бригады скорой помощи». В Учкуевке осколками убило взрослого и ребенка, число пострадавших растет

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    Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли от осколочных ранений в Учкуевке. Число пострадавших выросло до 22 человек, сообщил 23 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По словам губернатора, ситуация в Учкуевке тяжелая, туда направили все имеющиеся в городе бригады скорой помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

    Ранее сообщалось, что в небе над акваторией Черного моря средства ПВО уничтожили пять воздушных целей, осколки которых упали в прибрежной зоне Севастополя и ранили находившихся там людей. Среди пострадавших в Учкуевке и Любимовке есть двое детей.

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