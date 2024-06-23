«Это был самый страшный момент в моей жизни». Что пишут очевидцы ракетной атаки на Севастополь

Обстрел гражданской инфраструктуры Севастополя ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, начала Украина 23 июня около 12:15. Четыре из них были сбиты, пятая — отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Большая часть осколков прилетела на пляж Учкуевка, где в момент атаки находились сотни отдыхающих. «Фонтанка» прочла, что очевидцы атаки пишут в социальных сетях.

Большая часть комментариев и постов — слова благодарности. Жители рассказывают о местном водителе автобуса, мужчине средних лет, который вывозил людей с пляжа во время обстрела. Еще один герой севастопольских чатов — спасатель с пляжа, который проводил отдыхающих и показал им, куда нужно бежать. По словам очевидцев, в молодого человека попал осколок, он координировал людей с окровавленной головой.

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто открыл подвальное помещение на Учкуевке, благодаря вам спаслись очень много людей!» — приводят сообщение в одном из чатов в паблике « Подслушано Севастополь ».

Пустили отдыхающих и в кафе «Остров Баунти». По словам очевидцев, один из сотрудников никому не отказывал в помощи, в том числе раненым. Одна из жительниц в момент атаки была на ярмарке неподалеку: «Все спустились в нижний храм, он является бомбоубежищем. Переждали».

«Был в этот момент на пляже Учкуевка, ничего хорошего, конечно, официальная информация уже есть, единственное скажу: берегите себя и своих близких, носите аптечки (кто знает, где может пригодиться) и не будьте равнодушными, сегодня видел всякое, пострадавшим — скорейшего выздоровления, медикам — терпения…» — пишет один из жителей.

