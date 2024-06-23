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    Во время ракетной атаки на Севастополь погибли трое детей и двое взрослых. В городе объявили траур

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    Увеличилось число погибших при ракетной атаке на Севастополь 23 июня. По последним данным, которые привел губернатор города Михаил Развожаев, от полученных ранений скончались трое детей и двое взрослых. Ранее стало известно, что одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

    По словам губернатора, практически сразу после атаки с ним связался президент России Владимир Путин, который выразил соболезнования семьям погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. В город направили борт из Москвы, который должен доставить пострадавших детей, а таких, по данным Минздрава, 27 человек, на лечение в столичные больницы.

    24 июня в Севастополе и Крыму объявлено днем траура.

    По сообщению Минздрава РФ, ранения в Учкуевке, которая является популярным городским местом пляжного отдыха, получили 124 человека. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что пятеро пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

    Минобороны РФ заявляло, что удар по Севастополю ВСУ совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Люди на пляжах пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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