Во время ракетной атаки на Севастополь погибли трое детей и двое взрослых. В городе объявили траур

Увеличилось число погибших при ракетной атаке на Севастополь 23 июня. По последним данным, которые привел губернатор города Михаил Развожаев, от полученных ранений скончались трое детей и двое взрослых. Ранее стало известно, что одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.

По словам губернатора, практически сразу после атаки с ним связался президент России Владимир Путин, который выразил соболезнования семьям погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. В город направили борт из Москвы, который должен доставить пострадавших детей, а таких, по данным Минздрава, 27 человек, на лечение в столичные больницы.