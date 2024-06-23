В Севастополе во время ракетной атаки погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана

Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в результате ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Девятилетняя девочка отдыхала на пляже вместе с родителями, написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан и выразил соболезнования родным и близким девочки.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что жертвами осколков стали двое детей, одному из которых
По данным Минздрава РФ, ранения в Учкуевке, которая является популярным городским местом пляжного отдыха, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточняла, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии.
Минобороны РФ заявляло, что удар по Севастополю ВСУ совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Люди на пляжах пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».