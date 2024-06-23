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    В Севастополе во время ракетной атаки погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана

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    Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в результате ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Девятилетняя девочка отдыхала на пляже вместе с родителями, написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан и выразил соболезнования родным и близким девочки.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что жертвами осколков стали двое детей, одному из которых 2 года, а также один взрослый.

    По данным Минздрава РФ, ранения в Учкуевке, которая является популярным городским местом пляжного отдыха, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточняла, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии.

    Минобороны РФ заявляло, что удар по Севастополю ВСУ совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Люди на пляжах пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».

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