В Севастополе во время ракетной атаки погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана

Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в результате ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Девятилетняя девочка отдыхала на пляже вместе с родителями, написал в своем телеграм-канале мэр Магадана Юрий Гришан и выразил соболезнования родным и близким девочки.



Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что жертвами осколков стали двое детей, одному из которых 2 года , а также один взрослый.



По данным Минздрава РФ, ранения в Учкуевке, которая является популярным городским местом пляжного отдыха, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточняла, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии.

