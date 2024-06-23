В севастопольской Учкуевке в результате ракетной атаки пострадали 97 взрослых и 27 детей

В результате украинской ракетной атаки на Севастополь ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом 23 июня сообщает Минздрав России.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим привлекли врачей из других регионов. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что состояние пятерых детей тяжелое, все несовершеннолетние остаются в больницах. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки в Учкуевке погибли двое детей и взрослый и называл ситуацию на популярном городском пляже тяжелой.
Минобороны РФ заявляло, что удар по гражданской инфраструктуре Севастополя совершили поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки четыре ракеты сбили, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета, в воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. В Учкуевке и Любимовке люди пострадали в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».