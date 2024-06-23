В севастопольской Учкуевке в результате ракетной атаки пострадали 97 взрослых и 27 детей

В результате украинской ракетной атаки на Севастополь ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом 23 июня сообщает Минздрав России.



Для оказания медицинской помощи пострадавшим привлекли врачей из других регионов. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что состояние пятерых детей тяжелое, все несовершеннолетние остаются в больницах. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате атаки в Учкуевке погибли двое детей и взрослый и называл ситуацию на популярном городском пляже тяжелой.

