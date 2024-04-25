NYT: США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

Среди ракет ATACMS, которые США в марте передали Украине, есть вариант с кассетными боеприпасами. Об этом 24 апреля сообщает The New York Times. Издание со ссылкой на «чиновника администрации США высокого ранга» называет и число переданных тактических баллистических ракет — более 100.

Кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения, так как после использования неразорвавшиеся элементы могут становиться своего рода минами. Так называемые «суббоеприпасы» остаются потенциальной угрозой еще очень долго.