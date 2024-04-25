NYT: США передали Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

Среди ракет ATACMS, которые США в марте передали Украине, есть вариант с кассетными боеприпасами. Об этом 24 апреля сообщает The New York Times. Издание со ссылкой на «чиновника администрации США высокого ранга» называет и число переданных тактических баллистических ракет — более 100.
Кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения, так как после использования неразорвавшиеся элементы могут становиться своего рода минами. Так называемые «суббоеприпасы» остаются потенциальной угрозой еще очень долго.
Как уточняет NYT, ранее Пентагон стремился сохранить арсенал ATACMS для себя. С
Напомним, 24 апреля стало известно, что США тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS (более
Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Всего на помощь Украине выделят