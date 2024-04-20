Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине на 61 млрд долларов

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат, передает 20 апреля РИА Новости.



Решение палаты представителей США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемым и прогнозируемым, отметив, что оно «еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину», пишет ТАСС.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. После этого он поступит на рассмотрение сената конгресса, большинство в котором у демократов, которые заранее дали понять, что одобрят пакет.

