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    Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине на 61 млрд долларов

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    17 комментариев

    Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Теперь документ направят для рассмотрения в сенат, передает 20 апреля РИА Новости.

    Решение палаты представителей США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ожидаемым и прогнозируемым, отметив, что оно «еще больше обогатит Америку и еще больше разорит Украину», пишет ТАСС.

    Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. После этого он поступит на рассмотрение сената конгресса, большинство в котором у демократов, которые заранее дали понять, что одобрят пакет.

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    Комментарии 17

    Predatetel21 Апр 2024 в 02:59
    Песков:это сильнее разорили Украину))). А Россию это что, озолотит? Вот смешной усатый кот. Миллион баксов одна ракета стоит. А каждый день министерство обороны рассказывают как их по 3 или 5 отправляют каждый день по Украине и отчитываются о об успешном попадание в цель. Каждый день можно новую школу или классный детский сад финансировать для постройки. Ну а так то, зачем нам эти детсады? Рождаемость упала и в связи с нынешними обстоятельствами ближайшие лет 10 точно не подымится .
    +0−1
    26592706621 Апр 2024 в 02:50
    Касательно конфискации российских активов: Закон о заморозке российских активов — REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity) обеспечит правовую основу для передачи российских государственных активов Украине. Эти деньги пойдут на восстановление экономики Украины и компенсацию военного ущерба. Объем конфискуемых средств оценивается в 6 млрд долларов. При этом подавляющая часть российских активов хранятся в Европе. Закон не будет иметь автоматического характера. Он предоставит исполнительной власти право принять все окончательные решения. Или не принять. В случае буквального следования букве закона конфискованные активы будут переведены в Компенсационный фонд и Фонд поддержки Украины. Администрировать последний будет Госдеп. На случай прихода к власти Трампа, в законе заложена оговорка: активы не могут быть разморожены, пока Россия не выведет войска, в том числе из Крыма.

    В общем 6 млрд долл. пропали. В РФ нет столько суверенной американской собственности. Да и частной тоже
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