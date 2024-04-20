Палата представителей США приняла проект о конфискации замороженных российских активов

Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, передает 20 апреля РИА Новости. После этого он поступит на рассмотрение сената конгресса, большинство в котором у демократов, которые заранее дали понять, что одобрят пакет.

Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Бельгия только в 2024 году рассчитывает получить с них 1,7 миллиарда евро налогов.

