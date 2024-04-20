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    Палата представителей США приняла проект о конфискации замороженных российских активов

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    20 комментариев

    Палата представителей США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, передает 20 апреля РИА Новости. После этого он поступит на рассмотрение сената конгресса, большинство в котором у демократов, которые заранее дали понять, что одобрят пакет.

    Около 70% замороженных на Западе активов РФ, что эквивалентно 190 миллиардам евро, хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, до 2027 года они, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов. Бельгия только в 2024 году рассчитывает получить с них 1,7 миллиарда евро налогов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже сообщила о наличии «значительного объема западных средств и имущества в российской юрисдикции», которые могут быть использованы в случае экспроприации замороженных на Западе российских суверенных активов.

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    Комментарии 20

    М.Венедиктов21 Апр 2024 в 00:00
    Как баба Лера собирается возвращать эти деньги и сколько лет получилось россияне работали "за еду"?
    +3−1
    Zdobsi20 Апр 2024 в 23:40
    Понятно, что отнимут. И все идёт к отказу принимать доллары как платежное средство. Внешний долг нефинансового сектора США по данным БМР более 259% к ВВП, в деньгах-более 40 триллионов. Поздно бабка пить боржом, почки отвалилиь. Сколько ни отнимай-ничего не поможет.
    +1−5
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