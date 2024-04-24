Байден подписал закон о миллиардах для Украины. Пентагон уже раскрыл, что отправит Киеву

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам, в числе которых Израиль и Тайвань, сообщает РИА Новости 24 апреля.
По словам Байдена, США начнут военные поставки в Украину в ближайшие часы. Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехнику.
В Пентагоне раскрыли, что США направляют Украине новый пакет военной помощи на $ 1 млрд. В него входят: дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты «Стингер», стрелковое оружие и патроны к нему, артиллерийские снаряды, БМП Bradley, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое вооружение.
Ранее сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам, включая Израиль и Тайвань. Проект поддержали в общей сложности 79 членов сената, еще 18 выступили против. Тогда Байден заявил, что сразу подпишет законопроект, и подчеркнул, что помощь от США ждут не только Украина и Израиль, но и беженцы, и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
Всего на помощь Украине выделят 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».