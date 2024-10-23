США предоставят Украине кредиты на $20 млрд. Их выплатят за счет процентов от замороженных российских активов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине кредиты на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут выплачены за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном 23 октября на сайте Белого Дома.

Оно называется «Заявление президента Джо Байдена об историческом решении использовать суверенные активы России для поддержки Украины».

Уточняется, что 20-миллиардный кредит будет частью общего пакета G7 на 50 миллиардов долларов.

«Другими словами, Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков», — сказано в заявлении Байдена.

В сентябре стало известно, что Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Украине.