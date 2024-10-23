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Политика Финансы США предоставят Украине кредиты на $20 млрд. Их выплатят за счет процентов от замороженных российских активов

США предоставят Украине кредиты на $20 млрд. Их выплатят за счет процентов от замороженных российских активов

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2 комментария

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине кредиты на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут выплачены за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном 23 октября на сайте Белого Дома.

Оно называется «Заявление президента Джо Байдена об историческом решении использовать суверенные активы России для поддержки Украины».

Уточняется, что 20-миллиардный кредит будет частью общего пакета G7 на 50 миллиардов долларов.

«Другими словами, Украина может получить необходимую ей помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков», — сказано в заявлении Байдена.

В сентябре стало известно, что Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Украине.

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США Кредит Украина Джо Байден Замороженные активы РФ Проценты
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Комментарии
2
VKuser279092
1 час
Большие деньги любят тишину. Нашумел - потерял. Умные знают, дураки не поймут.
chip1
6 минут
давать чужие деньги в кредит, грамотно работают)
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