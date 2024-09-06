Франция получит 300 млн евро из замороженных активов России. Деньги пойдут на поставки оружия Украине

Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Министерства вооруженных сил страны 6 сентября.



«Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», — отмечается в сообщении

Всего на покупку оружия для Украины в ЕС будет выделено около 1,4 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Ранее ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции на Украине. Более 200 млрд евро находятся в ЕС. В МИД РФ называли эти действия воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.