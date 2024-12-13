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Общество Трое мужчин обвинили рэпера P. Diddy в изнасиловании

Трое мужчин обвинили рэпера P. Diddy в изнасиловании

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5 комментариев

Еще трое мужчин обвинили рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, в изнасиловании, утверждая, что тот подсыпал им наркотики в напитки с примесями и напал на них, пока они были без сознания. Об этом сообщает BBC.

Ранее рэпера обвинили в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». В октябре стало известно, что против него будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет, взрослые женщины и мужчины. Недавно к обвинениям добавилось изнасилование 10-летнего мальчика.

Жалобы, поданные отдельно в Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг, касаются инцидентов, которые предположительно произошли в период с 2019 по 2022 год.

Двое истцов утверждают, что ходили на вечеринки с мистером Комбсом, где он «лично предлагал» им алкогольные напитки, от которых они теряли сознание, а затем изнасиловал их.

Его адвокаты отклонили иски, назвав их «полными лжи». Он остается под стражей в тюрьме Бруклина.

Эти три иска пополнили более тридцати гражданских дел против Комбса, многие из которых связаны с аналогичными обвинениями в нападении, датируемыми 1990-ми годами.

Рэперу трижды отказывали в освобождении под залог, и в настоящее время он содержится в следственном изоляторе Metropolitan в Бруклине.

В одном из новых исков анонимный истец, указанный как Джон Доу, обвиняет Комбса в нападении после встречи в ночном клубе Marquee в Нью-Йорке в 2019 году.

Согласно его жалобе, он присоединился к Комбсу и 10 другим лицам на частной вечеринке, когда хип-хоп-магнат «лично предложил» ему коктейль, после чего он почувствовал себя дезориентированным. Истец утверждает, что Комбс заметил его дезориентированное состояние и сказал: «Он готов к вечеринке».

Мужчина утверждает, что потерял сознание, а в краткие мгновения, когда он пришел в сознание, он заметил, как мужчина и женщина записывают, как его насилует музыкант.

На следующее утро мужчина утверждает, что получил около 2500 долларов (1969 фунтов стерлингов) от мужчины и женщины, записавших нападение, которые, по его словам, получили деньги от мистера Комбса.

Другой анонимный истец утверждает, что он посетил вечеринку в доме мистера Комбса в Ист-Хэмптоне летом 2020 года. После употребления алкоголя, предоставленного мистером Комбсом, мужчина утверждает, что начал терять сознание. «То есть, то приходя в сознание, то теряя его», он утверждает, что мистер Комбс и другие из Bad Boys Entertainment «по очереди насиловали его».

Третий Джон Доу утверждает, что встретил мистера Комбса в 2006 году и начал работать на него. Он утверждает, что в феврале 2020 года он встретился с мистером Комбсом в отеле, чтобы обсудить невыплаченную зарплату, и во время этой встречи, как он утверждает, рэпер приготовил ему напиток, который, по его мнению, был подмешан в наркотики. Он говорит, что потерял сознание и проснулся, обнаружив, что мистер Комбс нападает на него.

Когда он проснулся, мистер Комбс якобы сказал ему, что он будет выглядеть идиотом, если обратится в полицию, и никто ему не поверит.

Власти утверждают, что звезда организовала долгосрочную схему, включающую сексуальное насилие и эксплуатацию, включая организацию мероприятий с наркотиками и участием мужчин-работников секс-индустрии.

Комбс не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он предстанет перед судом в мае 2025 года. Федеральный судья Нью-Йорка отклонил ходатайство об освобождении его под залог, заявив, что хип-хоп-звезда потенциально опасен и «что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества».

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P. Diddy Шон Комбс Иск Изнасилование
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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
42 минуты
А вот лахтинские даже и не жалуются.
Отец Родной
53 минуты
Как он успевает ещё и реп писать?
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