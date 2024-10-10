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Общество Рэпера P. Diddy будут судить в мае 2025 года

Рэпера P. Diddy будут судить в мае 2025 года

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Американский рэп-исполнитель и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) предстанет перед судом в мае 2025 года. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает телеканал CNN.

Комбс предстал перед судьей на предварительном заседании по вопросу о статусе его дела 10 октября, менее чем через месяц после того, как рэпер был арестован. В ходе слушаний судья назначил дату судебного разбирательства по делу P. Diddy на 5 мая 2025 года в суде Нью-Йорка.

В четверг в суде присутствовал музыкант и несколько членов его семьи.

«Лодыжки Комбса были закованы в кандалы, он был одет в свободную коричневую рубашку на пуговицах и брюки цвета хаки. Он широко улыбнулся своей семье, когда его ввел в зал суда маршал США, и помахал им», — передает американский телеканал.

Во время предварительного заседания Комбс заявил о своей невиновности по предъявляемым ему обвинениям. Прокурор Эмили Джонсон предположила, что процесс рассмотрения дела P. Diddy займет три недели, но добавила, что новый обвинительный акт в отношении рэпера может изменить продолжительность судебного разбирательства.

Напомним, что P. Diddy обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». Подробнее о его аресте и о том, что происходило на вечеринках рэпера, читайте в тексте «Фонтанки».

Недавно стало известно, что против рэпера будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет.

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