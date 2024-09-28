1000 бутылок смазки, Бибер и Барак Обама. За что арестовали американского рэпера P. Diddy

Фото: Zuma / TASS Поделиться Поделиться





В американском шоу-бизнесе бушует самый громкий скандал за последние десятилетия. Известного рэпера и продюсера P. Diddy (Шон Комбс) арестовали по подозрению в торговле людьми и склонении к проституции. В деле мелькают звезды первой величины и даже один английский принц.



Кто такой P. Diddy

Это американский рэпер Шон Джон Комбс, продюсер, актер и бизнесмен, который еще совсем недавно был одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он обрел известность в 1990-х годах, благодаря своей продюсерской работе на основанном им лейбле Bad Boy Records. Под его руководством выросли такие звезды, как The Notorious B.I.G., Мэри Джей Блайдж, Мэрайя Кэри, Ашер и другие артисты хип-хопа и R&B. Сам Комбс выпустил несколько успешных альбомов, включая No Way Out (1997), который принес ему несколько премий «Грэмми». Помимо музыки и бизнеса, P. Diddy снимался в фильмах и был продюсером различных шоу.



Что с ним случилось

В конце 2023 года P. Diddy оказался в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии, торговле людьми и другими серьезными преступлениями. Всё началось с обвинений от его бывшей девушки, певицы Кэсси (Кассандра Вентура). Она утверждала, что Diddy на протяжении многих лет подвергал ее физическому и сексуальному насилию. В ее иске также фигурировали обвинения в принуждении к участию в так называемых «оргиях» под воздействием наркотиков и алкоголя, которые рэпер называл «фрик-оффами». И именно рассказ об этих вечеринках открыл ящик Пандоры, куда затянуло чуть ли не половину американского шоу-бизнеса.



Против Комбса были поданы другие иски о сексуальном насилии, причем некоторые случаи, по словам пострадавших, происходили десятки лет назад. Один из инцидентов, упомянутый в судебных документах, касался предполагаемого изнасилования, которое сняли на видео и распространяли среди коллег в музыкальной индустрии.

В ходе расследования были проведены обыски в домах Diddy в Лос-Анджелесе и Майами, где следователи обнаружили улики: большое количество наркотиков, разные специфические предметы, использованные на «фрик-оффах», и более 1000 бутылок детского масла и смазки.



Что происходило на «фрик-оффах»?

На этих вечеринках, по утверждениям истцов, рэпер заставлял женщин участвовать в сексуальных оргиях под воздействием разных веществ. Комбс и его команда организовывали поездки женщин на эти мероприятия и накачивали их, чтобы те находились в подчиненном состоянии. Целью было вынудить их к участию в сексуальных актах с мужчинами и наемными проститутками.



Утверждается, что он принуждал женщин к сексуальным действиям посредством силы, угроз или манипуляций, а также осуществлял перемещение их с одной локации на другую для этих целей. Команда Diddy также занималась уборкой и сокрытием следов после вечеринок, что, по версии обвинения, указывает на сложный и организованный характер преступлений. Кроме того, предполагается, что на вечеринках присутствовали многие селебрити. На фотоотчетах со скандальных мероприятий рэпера в разные годы были замечены Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Леонардо Ди Каприо, Келли Осборн, Jay-Z и Бейонсе, Мэрайя Кэри и её муж Ник Кэннон, Томми Ли и Памела Андерсон, Ким Кардашьян и многие другие.



Кто еще оказался замешан

Также в деле упоминается рэпер Kid Cudi. Согласно заявлению Кэсси, после того как она начала встречаться с Cudi в 2011 году, Diddy угрожал ему. По ее словам, Комбс даже заявил, что собирается взорвать его машину, и вскоре после этого автомобиль Kid Cudi действительно взлетел на воздух. Другие знаменитости пока напрямую не замешаны в скандале, однако различные участники музыкальной индустрии и окружение Diddy могли быть свидетелями или соучастниками его действий, что также является предметом расследований.

Принц Гарри оказался косвенно упомянут в скандале с Diddy в судебных документах, однако его участие в незаконной деятельности не подтверждается. В иске говорится, что рэпер использовал знакомство с известными личностями, включая принца Гарри, для придания своим вечеринкам легитимности. Предположительно, познакомились они в 2007 году на вечеринке после концерта в память о принцессе Диане.



В дальнейшем Комбс рассказывал, что всегда был рад видеть Гарри и его брата Уильяма на своих тусовках. По Сети гуляет несколько фото, где розовощекие братья о чем-то мило болтают и смеются с Diddy. Также известно, что Diddy был знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой, о чем тоже свидетельствует одно из старых видео, но насколько тесными были их отношения — неизвестно.

Также в связях с рэпером замечен канадский певец Джастин Бибер. Что примечательно, существуют архивные видеозаписи, на которых рэпер отдыхает вместе с 15-летним артистом. О том, что это немного подозрительно, говорили давно. После ареста Diddy на эти кадры многие взглянули по-новому.



Бибер не давал публичных комментариев по поводу ареста Diddy, но, по сообщениям близких к нему людей, он был глубоко потрясен новостями и старается избегать обсуждения этой темы.

Также после ареста рэпера в соцсетях завирусился старый отрывок шоу семейства Кардашьян, где Хлои рассказала Кортни подробности бурной ночи. Она также упомянула, что там был Джастин Бибер.

«Я села в самолет в 5:30 утра. Ну, а эта вечеринка... Я думаю, половина людей там были с голыми задницами... Тебе бы это понравилось!» — поделилась Хлои в эфире их семейного шоу в 2014 году.



Также известный певец Ашер как-то вспоминал в интервью, что жил вместе с Diddy в подростковом возрасте, пока тот помогал ему развивать музыкальную карьеру. Он тоже намекал на то, что на вечеринках Diddy было много «взрослого контента».

«Это был дикий опыт для меня в таком возрасте. Я узнал о вещах, которые не должен был видеть в то время», — признавался он.



Еще одним близким другом арестованного рэпера был актер Аштон Кутчер. Он был одним из завсегдатаев знаменитых вечеринок Diddy. Как-то в интервью Кутчер намекал на странные моменты, происходившие на этих встречах, но никогда не давал конкретных деталей. В частности, однажды на шоу Hot Ones он признался, что о многом из того, что происходило на этих мероприятиях, лучше не говорить вслух.



Еще один рэпер 50 Cent неоднократно насмехался над Diddy и его вечеринками, намекая на «странные вещи», которые происходили на них. 50 Cent не раз шутил, что Diddy приглашал его на вечеринки с неясными намерениями и что его поведение на этих мероприятиях было подозрительным. Он говорил, что не чувствовал себя комфортно на подобных мероприятиях.



Что грозит P. Diddy

По американскому законодательству, если Шона Комбса признают виновным, он может столкнуться с различными наказаниями по следующим пунктам:

сексуальное насилие — это тяжкое преступление, за которое в зависимости от обстоятельств можно получить от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения;

торговля людьми — это федеральное преступление, которое также карается многолетним лишением свободы. За подобные действия, если доказана вина, обычно грозит от 15 лет тюрьмы и более;

принуждение к участию в оргиях и употреблению наркотиков — такие обвинения могут подпадать под несколько категорий преступлений: от принуждения к незаконным действиям до злоупотребления наркотическими веществами. По каждому из этих пунктов возможны дополнительные годы тюремного заключения;

гражданские иски — помимо уголовного наказания, против Diddy также могут быть поданы гражданские иски со стороны жертв, которые могут требовать крупные суммы в качестве компенсации морального и физического ущерба.



С учетом серьезности обвинений, если все они будут доказаны в суде, Diddy может провести остаток жизни в тюрьме и столкнуться с многомиллионными исками.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

