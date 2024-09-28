1000 бутылок смазки, Бибер и Барак Обама. За что арестовали американского рэпера P. Diddy

В американском шоу-бизнесе бушует самый громкий скандал за последние десятилетия. Известного рэпера и продюсера
Кто такой P. Diddy
Это американский рэпер Шон Джон Комбс, продюсер, актер и бизнесмен, который еще совсем недавно был одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он обрел известность в 1990-х годах, благодаря своей продюсерской работе на основанном им лейбле Bad Boy Records. Под его руководством выросли такие звезды, как The Notorious B.I.G., Мэри Джей Блайдж, Мэрайя Кэри, Ашер и другие артисты хип-хопа и R&B. Сам Комбс выпустил несколько успешных альбомов, включая No Way Out (1997), который принес ему несколько премий «Грэмми». Помимо музыки и бизнеса,
Что с ним случилось
В конце 2023 года P. Diddy оказался в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии, торговле людьми и другими серьезными преступлениями. Всё началось с обвинений от его бывшей девушки, певицы Кэсси (Кассандра Вентура). Она утверждала, что Diddy на протяжении многих лет подвергал ее физическому и сексуальному насилию. В ее иске также фигурировали обвинения в принуждении к участию в так называемых «оргиях» под воздействием наркотиков и алкоголя, которые рэпер называл «фрик-оффами». И именно рассказ об этих вечеринках открыл ящик Пандоры, куда затянуло чуть ли не половину американского шоу-бизнеса.
Против Комбса были поданы другие иски о сексуальном насилии, причем некоторые случаи, по словам пострадавших, происходили десятки лет назад. Один из инцидентов, упомянутый в судебных документах, касался предполагаемого изнасилования, которое сняли на видео и распространяли среди коллег в музыкальной индустрии.
В ходе расследования были проведены обыски в домах Diddy в Лос-Анджелесе и Майами, где следователи обнаружили улики: большое количество наркотиков, разные специфические предметы, использованные на «фрик-оффах», и более 1000 бутылок детского масла и смазки.
Что происходило на «фрик-оффах»?
На этих вечеринках, по утверждениям истцов, рэпер заставлял женщин участвовать в сексуальных оргиях под воздействием разных веществ. Комбс и его команда организовывали поездки женщин на эти мероприятия и накачивали их, чтобы те находились в подчиненном состоянии. Целью было вынудить их к участию в сексуальных актах с мужчинами и наемными проститутками.
Утверждается, что он принуждал женщин к сексуальным действиям посредством силы, угроз или манипуляций, а также осуществлял перемещение их с одной локации на другую для этих целей. Команда Diddy также занималась уборкой и сокрытием следов после вечеринок, что, по версии обвинения, указывает на сложный и организованный характер преступлений. Кроме того, предполагается, что на вечеринках присутствовали многие селебрити. На фотоотчетах со скандальных мероприятий рэпера в разные годы были замечены Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Леонардо Ди Каприо, Келли Осборн, Jay-Z и Бейонсе, Мэрайя Кэри и её муж Ник Кэннон, Томми Ли и Памела Андерсон, Ким Кардашьян и многие другие.
Кто еще оказался замешан
Также в деле упоминается рэпер Kid Cudi. Согласно заявлению Кэсси, после того как она начала встречаться с Cudi в 2011 году, Diddy угрожал ему. По ее словам, Комбс даже заявил, что собирается взорвать его машину, и вскоре после этого автомобиль Kid Cudi действительно взлетел на воздух. Другие знаменитости пока напрямую не замешаны в скандале, однако различные участники музыкальной индустрии и окружение Diddy могли быть свидетелями или соучастниками его действий, что также является предметом расследований.
Принц Гарри оказался косвенно упомянут в скандале с Diddy в судебных документах, однако его участие в незаконной деятельности не подтверждается. В иске говорится, что рэпер использовал знакомство с известными личностями, включая принца Гарри, для придания своим вечеринкам легитимности. Предположительно, познакомились они в 2007 году на вечеринке после концерта в память о принцессе Диане.
В дальнейшем Комбс рассказывал, что всегда был рад видеть Гарри и его брата Уильяма на своих тусовках. По Сети гуляет несколько фото, где розовощекие братья о чем-то мило болтают и смеются с Diddy. Также известно, что Diddy был знаком с бывшим президентом США Бараком Обамой, о чем тоже свидетельствует одно из старых видео, но насколько тесными были их отношения — неизвестно.
Также в связях с рэпером замечен канадский певец Джастин Бибер. Что примечательно, существуют архивные видеозаписи, на которых рэпер отдыхает вместе с
Бибер не давал публичных комментариев по поводу ареста Diddy, но, по сообщениям близких к нему людей, он был глубоко потрясен новостями и старается избегать обсуждения этой темы.
Также после ареста рэпера в соцсетях завирусился старый отрывок шоу семейства Кардашьян, где Хлои рассказала Кортни подробности бурной ночи. Она также упомянула, что там был Джастин Бибер.
«Я села в самолет в 5:30 утра. Ну, а эта вечеринка... Я думаю, половина людей там были с голыми задницами... Тебе бы это понравилось!» — поделилась Хлои в эфире их семейного шоу в 2014 году.
Также известный певец Ашер как-то вспоминал в интервью, что жил вместе с Diddy в подростковом возрасте, пока тот помогал ему развивать музыкальную карьеру. Он тоже намекал на то, что на вечеринках Diddy было много «взрослого контента».
«Это был дикий опыт для меня в таком возрасте. Я узнал о вещах, которые не должен был видеть в то время», — признавался он.
Еще одним близким другом арестованного рэпера был актер Аштон Кутчер. Он был одним из завсегдатаев знаменитых вечеринок Diddy. Как-то в интервью Кутчер намекал на странные моменты, происходившие на этих встречах, но никогда не давал конкретных деталей. В частности, однажды на шоу Hot Ones он признался, что о многом из того, что происходило на этих мероприятиях, лучше не говорить вслух.
Еще один рэпер 50 Cent неоднократно насмехался над Diddy и его вечеринками, намекая на «странные вещи», которые происходили на них.
Что грозит P. Diddy
По американскому законодательству, если Шона Комбса признают виновным, он может столкнуться с различными наказаниями по следующим пунктам:
- сексуальное насилие — это тяжкое преступление, за которое в зависимости от обстоятельств можно получить от нескольких лет тюрьмы до пожизненного заключения;
- торговля людьми — это федеральное преступление, которое также карается многолетним лишением свободы. За подобные действия, если доказана вина, обычно грозит от 15 лет тюрьмы и более;
- принуждение к участию в оргиях и употреблению наркотиков — такие обвинения могут подпадать под несколько категорий преступлений: от принуждения к незаконным действиям до злоупотребления наркотическими веществами. По каждому из этих пунктов возможны дополнительные годы тюремного заключения;
- гражданские иски — помимо уголовного наказания, против Diddy также могут быть поданы гражданские иски со стороны жертв, которые могут требовать крупные суммы в качестве компенсации морального и физического ущерба.
С учетом серьезности обвинений, если все они будут доказаны в суде, Diddy может провести остаток жизни в тюрьме и столкнуться с многомиллионными исками.
Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»