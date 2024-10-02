Против рэпера P. Diddy будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии

Против американского рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии. Адвокаты истцов утверждают, что среди жертв — дети в возрасте 9 и 14 лет, сообщает газета The Washington Post 2 октября.

«Самый большой секрет в индустрии развлечений, который на самом деле вовсе не был секретом, наконец-то был раскрыт миру. Стена молчания теперь разрушена», — заявил Тони Бузби, один из адвокатов на пресс-конференции в Хьюстоне.

Еще один адвокат Эндрю Ван Арсдейл рассказал журналистам The Washington Post, что возраст жертв рэпера варьируется от 9 до 38 лет. Предполагаемые преступления, о которых планируют заявить истцы, охватывают 2000-е и 2010-е годы, когда Комбс был на пике своей карьеры.

Эндрю Ван Арсдейл добавил, что в исках будут названы сообщники P. Diddy — в их числе члены семьи Комбса и другие участники вечеринки. Во время пресс-конференции адвокаты заявили, что среди них есть «общеизвестные имена».

Напомним, что P. Diddy обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, торговле людьми и сексуальном насилии. Подробнее о его аресте и о том, что происходило на вечеринках рэпера, читайте в тексте «Фонтанке».