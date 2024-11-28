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Общество P. Diddy не выпустили под залог. Судья заявил, что рэпер представляет серьезную опасность

P. Diddy не выпустили под залог. Судья заявил, что рэпер представляет серьезную опасность

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2 комментария

Федеральный судья Нью-Йорка отклонил ходатайство об освобождении под залог рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Об этом 28 ноября сообщает ABC News.

Судья пришел к выводу «на основании четких и убедительных доказательств», что хип-хоп-звезда потенциально опасен и «что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества». Перед этим прокуроры утверждали, что попытка Комбса повлиять на свидетелей, находясь в тюрьме, «представляет собой воспрепятствование» его уголовному делу. Они также указали на «недавние попытки Комбса повлиять на состав жюри» посредством кампании в социальных сетях, организованной его детьми.

Комбс предложил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в трехкомнатной квартире в Верхнем Ист-Сайде с круглосуточной частной охраной, ограничениями на посетителей и ограничениями на его общение. Тем не менее судья сказал: «Учитывая характер обвинений в этом деле и информацию, предоставленную правительством, суд сомневается в достаточности любых условий, которые возлагают доверие на Комбса и лиц, работающих у него на службе, например на частную охрану, чтобы следовать этим условиям».

Судья Арун Субраманьян стал четвертым судьей, отказавшим Комбсу в освобождении под залог после федерального магистрата, предыдущего судьи окружного суда, назначенного на это дело, и судьи апелляционного суда.

Ранее к обвинениям против рэпера P. Diddy добавилось изнасилование 10-летнего мальчика.

Рэпера обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». В октябре стало известно, что против него будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет. Два описанных выше иска — последние из этой «партии», пишет Variety.

Подробнее об аресте P. Diddy и о том, что происходило на его вечеринках, читайте в тексте «Фонтанки». Какие конспирологические теории стоят вокруг этого дела, читайте здесь.

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P. Diddy Шон Комбс Залог
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
41 минута
несмываемый тоже знает про P. Diddy .
nadiap
25 минут
"сидиди")
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