P. Diddy не выпустили под залог. Судья заявил, что рэпер представляет серьезную опасность

Судья пришел к выводу «на основании четких и убедительных доказательств», что хип-хоп-звезда потенциально опасен и «что никакое условие или сочетание условий не сможет разумно гарантировать безопасность общества». Перед этим прокуроры утверждали, что попытка Комбса повлиять на свидетелей, находясь в тюрьме, «представляет собой воспрепятствование» его уголовному делу. Они также указали на «недавние попытки Комбса повлиять на состав жюри» посредством кампании в социальных сетях, организованной его детьми.

Комбс предложил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в трехкомнатной квартире в Верхнем Ист-Сайде с круглосуточной частной охраной, ограничениями на посетителей и ограничениями на его общение. Тем не менее судья сказал: «Учитывая характер обвинений в этом деле и информацию, предоставленную правительством, суд сомневается в достаточности любых условий, которые возлагают доверие на Комбса и лиц, работающих у него на службе, например на частную охрану, чтобы следовать этим условиям».