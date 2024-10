Убийство Тупака, Джастин Бибер на коленях и откровения жены. В чем конспирологи обвиняют рэпера P. Diddy

Источник: Javier Rojas / Zuma / TASS







Дело рэпера P. Diddy обрастает все новыми страшными подробностями и зловещими теориями. Западные пользователи обнаружили, что Эминем и Джастин Бибер через свои песни давно пытались предупредить мир о злодеяниях звезды. Разгоняют теорию, что смерти многих голливудских звезд могут быть совершенно не случайными.



Вокруг арестованного рэпера P. Diddy (Шон Комбс) продолжают сгущаться тучи. Помимо обвинений в насилии, торговле людьми и принуждении к употреблению наркотиков, о которых «Фонтанка» писала ранее, еще 120 человек собираются подать групповой иск.



Читайте также

1000 бутылок смазки, Бибер и Барак Обама. За что арестовали американского рэпера P. Diddy



По словам адвоката Тони Базби, фирма которого представляет потерпевших, половина истцов — мужчины. Жалобы относятся к 1991 году, 25 из истцов в то время были несовершеннолетними. Самому младшему было всего девять лет. Он утверждает, что его подвергли сексуальному насилию рэпер и его друзья во время прослушивания, организованного принадлежащим P. Diddy лейблом Bad Boy Records. Всего же к Тони Базби обратились более 3 тысяч пострадавших.

Подсказки с восьмой мили

Тем временем в интернете появляется все больше конспирологических теорий о том, что все это лишь верхушка айсберга и на самом деле P. Diddy стоит за еще большим количеством преступлений. В том числе за смертями звезд первой величины.

Одни из самых явных намеков обнаружили у Эминема в его последнем альбоме The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), который вышел в июле. В треке Fuel Эминем явно намекает на ужасные преступления Diddy и на то, в каком страхе он держит всю индустрию. Вот этот отрывок:

Got so many essay (S-As), eses (Huh)

Wait, he didn’t just spell the word «raper» and leave out a P, did he? (Yep)

R.I.P., rest in peace, Biggie.

And Pac, both of y’all should be living (Yep)

But I ain’t tryna beef with him (Nope)

‘Cause he might put a hit on me like, «Keefe D, get ‘em»

Суть в том, что еcли немного изменить слово «essay», то его сокращение обозначает аббревиатуру сексуального насилия (SA, sexual assault). И при беглом произношении их невозможно отличить друг от друга. Кроме того, когда Эминем произносит «rapper» по буквам, он пропускает одну «p», а потом добавляет: «Ой, я пропустил одну P, не так ли? Да». Слово «raper» переводится как «насильник». Тут же он использует странную конструкцию «P, did he», что в треке сливается в «P. Diddy».

Дальше Эминем зачитывает: «Покойся с миром, Бигги. Покойся с миром, Тупак. Вы оба должны быть живы. Да! Но я не хочу с ним ссориться. Потому что он может на меня напасть, типа „взять его, Keefe D“ (был арестован по подозрению в убийстве рэпера Тупака Шакура. — Прим. ред.)».

Здесь Эминем вспоминает о рэперах Notorious B.I.G и Тупаке Шакуре, в убийствах которых давно уже подозревали Комбса. На этой версии, например, настаивал бывший сотрудник департамента полиции Лос-Анджелеса Грег Кэдинг, который утверждал, что Комбс заплатил за покушение гангстерской группировке миллион долларов.

Откровения Бибера

По-новому предлагают взглянуть и на многие песни и интервью Джастина Бибера, который с 15 лет близко дружил с P. Diddy. За последние дни всплыло много архивных видео, где юный артист в невменяемом состоянии тусуется вместе со взрослым рэпером, а на одном из них Бибер почему-то стоит на коленях перед Комбсом.

В 2020 году вышло интервью, в котором Джастин в слезах рассказывает о попытках защитить Билли Айлиш от ужасов музыкальной индустрии.

«Я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она прошла через то, через что прошел я. Я никому этого не желаю. Это было плохо… это было мрачно», — говорил певец.

Второе дно разглядели и в клипе Джастина на песню Yummi. По сюжету за одним столом сидят Бибер и некие взрослые люди. Они едят пирожные с тарелочек, на которых изображен сам юный певец. Потом Джастин танцует с ними в белой одежде, что явно отсылает к тем самым скандальным «белым вечеринкам» P. Diddy.

Источник: Justin Bieber / YouTube

У клипа есть бэкстейдж, где в перерывах между дублями Бибер находится в очень подавленном состоянии.

Бейонсе, Адель, Майкл Джексон

На этом фоне в западных соцсетях вспомнили конспирологическую теорию двухлетней давности о смертях звезды «Форсажа» Пола Уокера (погиб в автоаварии в 2013 году), телеведущего Энтони Бурдейна (погиб при невыясненных обстоятельствах в 2018-м) и актрисы Энн Хеч (погибла в автоаварии в 2022-м). Все трое работали над документальным фильмом о педофилии в Голливуде. Оператором у них была Галина Хатчинс, та самая, которую случайно застрелил Алек Болдуин в 2021 году.

Подозревают Комбса и в том, что он был готов на все ради продвижения своих протеже. Например, Бейонсе, чей супруг — рэпер Jay-Z — близкий друг Комбса с 90-х годов.

Считается, что хип-хоп-исполнитель Джей Коул в своем треке She Knows еще десять лет назад зашифровал обвинения в адрес этой троицы. Тут любопытно, что название композиции, которое само по себе говорящее, созвучно с фамилией Бейонсе — Knowles. Коул намекает на то, что певицу Алию в 2001 году убили, чтобы она не мешала карьере звезды. В то время Алия была ведущий R&B-исполнительницей с номинацией на «Грэмми», а Бейонсе только начинала сольную карьеру. Кроме того, Алия встречалась с Jay-Z, что якобы тоже бесило Бейонсе. Официально Алия погибла в авиакатастрофе.

В своем треке She Knows Коул также вспоминает убийство Тупака Шакура и смерть Майкла Джексона.

Фанаты Алии считают, что в дальнейшем P. Diddy кошмарил и других конкуренток Бейонсе. Якобы поэтому Адель в 2017-м сломала свою статуэтку «Грэмми» и отдала ее часть беременной «королеве Би» со словами, что она не заслуживает столь высокой награды. А на другой премии Канье Уэст специально испортил триумф Тейлор Свифт. Отобрав у нее микрофон, он заявил, что эта награда на самом деле принадлежит Бейонсе. Сторонники мистификаций уверены: Канье таким образом спас жизнь Тейлор.

Еще одним странным совпадением считают смерти от пневмонии нескольких человек, которые были опасны для карьеры P. Diddy. Так, например, в 47 лет скоропостижно умерла Ким Портер, которая родила ему троих детей. Вскоре после ареста рэпера на Amazon появились мемуары Ким. Якобы именно эти откровения стоили ей жизни, утверждает в книге журналист-расследователь Крис Тодд, который помог с их переложением на бумагу. По его словам, флешку с ужасными рассказами Ким успела передать друзьям незадолго до смерти. В мемуарах Ким называла Diddy «волком в овечьей шкуре» и «ужасным монстром», писала, что он ее избивал и угрожал смертью, причем намекал на то, что отведет от себя подозрения.

По словам женщины, несколько мужчин, с которыми Портер пыталась построить отношения после ухода от Diddy, скоропостижно умирали как раз от пневмонии. В книге Ким неоднократно упоминала и о нетрадиционных сексуальных предпочтениях рэпера.

Крис Тодд утверждает, что тело Ким Портер осматривал тот же судмедэксперт, что и Уитни Хьюстон, Майкла Джексона и Бриттани Мерфи, чьи обстоятельства смерти до сих пор вызывают вопросы. Сам врач не менее загадочным образом скончался год назад.

По требованию детей Diddy книгу, которую они назвали фейком, на какое-то время убирали из продажи. Но сейчас, на волне скандала, ее вновь можно купить на Amazone за 15 с небольшим долларов.