К обвинениям против рэпера P. Diddy добавилось изнасилование 10-летнего мальчика

Американского рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) обвинили в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика. Об этом говорится в одном из двух исков, которые поступили 28 октября в Верховный суд штата Нью-Йорк.

С документом ознакомилось издание Variety. В нем житель Калифорнии (его имя и фамилия не раскрываются) утверждает, что в 2005 году, когда ему было 10 лет и он хотел стать рэпером, его родители наняли для него музыкального консультанта, который устроил встречу с P. Diddy. Она проходила в номере отеля, где мальчик и мужчина остались наедине. По словам пострадавшего, исполнитель сначала дал ему выпить газировки, после которой тот почувствовал себя странно, а затем изнасиловал. Заявитель предполагает, что в напиток могли быть подмешаны наркотики.

Во втором иске, поданном в понедельник, другой мужчина заявил, что Шон Комбс якобы принудил его к сексу во время прослушивания для участия в реалити-шоу в 2008 году. Истцу на тот момент было 17 лет. Он утверждает, что случай был не единичным.

В США идет подготовка к масштабному судебному процессу против P. Diddy. Сейчас исполнитель находится под стражей. Предполагается, что он предстанет перед судом в мае 2025 года.

Рэпера обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». В октябре стало известно, что против него будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет. Два описанных выше иска — последние из этой «партии», пишет Variety.

Подробнее об аресте P. Diddy и о том, что происходило на его вечеринках, читайте в тексте «Фонтанки». Какие конспирологические теории стоят вокруг этого дела, читайте здесь.