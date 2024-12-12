Вован и Лексус рассказали, как бороться с телефонными мошенниками

Главное в борьбе с телефонными мошенниками — это просвещение людей. Такое мнение высказали комики и пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», которая состоялась в Главном штабе Эрмитажа 12 декабря.

Ответить на вопрос пранкеров попросила ведущая премии Дарья Александрова, которая напомнила, что с телефонными мошенниками — к несчастью для самих мошенников — столкнулась героиня премии, генерал-майор юстиции Людмила Кулешова.

«Мы постоянно занимаемся этой проблемой. Тем более что мы общаемся с этими мошенниками уже, наверное, более года. И знаем все их схемы, знаем все их уловки и как они работают. Самое главное, наверное, просвещение. Просвещение тех людей, которые не понимают, как это работает, которые не знают всех схем, которые считают, что это где-то далеко, что это с ними не случится», — сказал Лексус.

Столяров назвал таких мошенников «национальной угрозой» и напомнил, что таким образом 245 миллиардов рублей «уходят» из России ежегодно.