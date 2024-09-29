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    Почти явка с повинной. В Петербурге телефонные мошенники напоролись на генерал-майора юстиции

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    Стало известно, что за бдительная пенсионерка помогла поймать мошенников, звонивших ей по телефону с целью заполучить незаконным путем 6 миллионов рублей. Оказалось, неудачливые обманщики, набирая номер пенсионерки, позвонили не абы кому, а генерал-майору юстиции Людмиле Кулешовой. Об удивительном случае рассказывает 29 сентября 47news.

    Один из самых уважаемых юристов в городе, в прошлом начальник управления юстиции Санкт-Петербурга, судья уставного суда, Людмила Васильевна — действительный Государственный советник Российской Федерации 3 класса, президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони. И в прошлом сама вела передачу с юридическими советами — включая и то, как не попадаться на уловки мошенников.

    О самом коротком пути под суд в ГУ МВД рассказали 29 сентября — поговорив по телефону со злоумышленниками, представившимися оперативниками ФСБ, и согласившись на встречу, якобы, для передачи денег, Людмила Кулешова пригласила поучаствовать полицию. Сотрудники передали мошенникам — петербуржцу и мигранту 21 и 18 лет — «куклу» — муляж. Дело возбудили о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

    Чтобы как можно меньше людей попадалось на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нём публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от киберугроз.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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