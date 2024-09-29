Почти явка с повинной. В Петербурге телефонные мошенники напоролись на генерал-майора юстиции

Стало известно, что за бдительная пенсионерка помогла поймать мошенников, звонивших ей по телефону с целью заполучить незаконным путем 6 миллионов рублей. Оказалось, неудачливые обманщики, набирая номер пенсионерки, позвонили не абы кому, а генерал-майору юстиции Людмиле Кулешовой. Об удивительном случае рассказывает 29 сентября 47news.



Один из самых уважаемых юристов в городе, в прошлом начальник управления юстиции Санкт-Петербурга, судья уставного суда, Людмила Васильевна — действительный Государственный советник Российской Федерации 3 класса, президент Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони. И в прошлом сама вела передачу с юридическими советами — включая и то, как не попадаться на уловки мошенников.