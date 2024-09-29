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Происшествия Бдительная пенсионерка сдала полиции мошенников, которые хотели укрыть ее 6 миллионов на «безопасном счете»

Бдительная пенсионерка сдала полиции мошенников, которые хотели укрыть ее 6 миллионов на «безопасном счете»

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8 комментариев

В Петербурге мошенники пытались обмануть пенсионерку на 6 миллионов рублей, выдавая себя за сотрудников спецслужб. Женщина заподозрила неладное и сообщила обо всем полиции. Подробности 29 сентября сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Правоохранителям она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Управления ФСБ. Мошенники пытались разыграть известную схему с «безопасным счетом». Договорившись о встрече, 76-летняя пенсионерка вызвала оперативников.

Полицейские встретились с «курьерами» у дома 33 по улице Профессора Попова и передали им муляж. Те крупную сумму приняли и с ней уехали в отдел. Ими оказались 21-летний петербуржец и 18-летний мигрант из Центральной Азии, который находится в РФ легально.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Чтобы как можно меньше людей попадались на уловки мошенников, Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области создало официальный телеграм-канал «Ленинградский Cyber-страж». В нем публикуются видео с задержаниями преступников, схемы мошенничества с подробным анализом и способы защиты от кибер-угроз.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
9
Мillemelle
46 минут
как ни пенсионер, так миллионные счета... откуда информация у мошенников, что есть такие деньги.... кто то в доле
Neizvestniy
42 минуты
Ай, молодец!
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