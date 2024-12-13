Самолёт Петербург — Москва вынужденно вернулся в аэропорт Пулково

Утром 13 декабря самолет рейса FV6127 авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург — Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Он совершил посадку в Пулково в 8:22. Рейс в Москву будет выполнен на резервном воздушном судне после 9 часов. Аварийную ситуацию в аэропорту не объявляли, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Пулково подтвердили, что аэропорт работает штатно, все взлетно-посадочные операции проходят в обычном режиме.