Disney снимет киноремейк мультфильма «Рапунцель. Запутанная история»

Disney работает над фильмом «Рапунцель», киноверсией мультфильма 2010 года «Рапунцель. Запутанная история». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, у фильма уже появился вероятный режиссер — Майкл Грейси («Величайший шоумен») ведет переговоры, а Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководит перезагрузкой слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», написала последний вариант сценария.
В числе продюсеров Кристин Берр и обладательница премии «Эмми» Люси Китада.
Подробности кастинга пока не разглашаются.
Основанный на сказке братьев Гримм о Рапунцель, оригинальный фильм «Рапунцель: Запутанная история» собрал более 590 миллионов долларов в мировом прокате и получил номинацию на «Оскар» за лучшую песню I See the Light.
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