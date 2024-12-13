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Общество Disney снимет киноремейк мультфильма «Рапунцель. Запутанная история»

Disney снимет киноремейк мультфильма «Рапунцель. Запутанная история»

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Disney работает над фильмом «Рапунцель», киноверсией мультфильма 2010 года «Рапунцель. Запутанная история». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, у фильма уже появился вероятный режиссер — Майкл Грейси («Величайший шоумен») ведет переговоры, а Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководит перезагрузкой слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», написала последний вариант сценария.

В числе продюсеров Кристин Берр и обладательница премии «Эмми» Люси Китада.

Подробности кастинга пока не разглашаются.

Основанный на сказке братьев Гримм о Рапунцель, оригинальный фильм «Рапунцель: Запутанная история» собрал более 590 миллионов долларов в мировом прокате и получил номинацию на «Оскар» за лучшую песню I See the Light.

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