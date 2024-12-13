Disney снимет киноремейк мультфильма «Рапунцель. Запутанная история»

Disney работает над фильмом «Рапунцель», киноверсией мультфильма 2010 года «Рапунцель. Запутанная история». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, у фильма уже появился вероятный режиссер — Майкл Грейси («Величайший шоумен») ведет переговоры, а Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководит перезагрузкой слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», написала последний вариант сценария.

Основанный на сказке братьев Гримм о Рапунцель, оригинальный фильм «Рапунцель: Запутанная история» собрал более 590 миллионов долларов в мировом прокате и получил номинацию на «Оскар» за лучшую песню I See the Light.