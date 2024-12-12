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Бизнес Общество Город Признание и Влияние Точно в десятку: «Фонтанка» наградила лучшие компании и проекты 2024 года

Точно в десятку: «Фонтанка» наградила лучшие компании и проекты 2024 года

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1 комментарий
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Десять победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» получили сегодня «Золотых грифонов». Среди них — крупный бизнес и известные в городе учреждения, начинающие предприниматели и общественно значимые проекты. Читатели «Фонтанки.ру» отдали за них больше 100 тысяч голосов, а на сцене Главного штаба Эрмитажа награды им вручили представители бизнеса, власти, культуры и спорта.

Вели церемонию в этот день известный комик и шоумен Дмитрий Хрусталев и телеведущая Дарья Александрова. В этот веер с нами были директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и заместитель председателя Правительства Ленинградской области Олег Малащенко, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, председатель комитета по печати Владимир Рябовол, актёр Алексей Маклаков, художник и главны «митёк» Дмитрий Шагин, авторы и исполнители песен «Смешариков» Марина Ланда и Сергей Васильев, Степан «Марсель» Ледков, пранкеры Вован и Лексус, скульптор, автор «Чижика» Вячеслав Бухаев и вокалист Вова Чё Морале. Они выходили на сцену вместе с героями «Фонтанки» — людьми, которые нас удивили и впечатлили в этом году, хотя и не известны широкой публике. Но теперь, мы надеемся, о них узнает больше людей.

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Для тех, кто был в зале или смотрел прямую трансляцию церемонии — имена победителей уже не тайна. Теперь можно это публиковать официально.

Победители 2025 года:

  • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ — ХОСПИС ДЛЯ КРУПНЫХ КОШЕК «ДОМ ТИГРА»

  • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА — OZON

  • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА — MAZAPARK

  • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА — ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ОХТА ПАРК»

  • МАГАЗИН ГОДА — ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА»

  • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

  • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА — «СБЕР»

  • СТАРТАП ГОДА — КОМПАНИЯ «ЗДОРОВЫЙ ХЛЕБ»

  • ПРОЕКТ ГОДА — ПЕРВЫЙ МУСОРНЫЙ ЗАВОД «ВОЛХОНКА»

  • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО — КОНДИТЕРСКИЕ «ТЕРЕМОК»

Больше фотографий и подробный репортаж с церемонии вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — читайте на сайте «Фонтанка.ру» в ближайшие дни.

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Комментарии
1
АдъМирал
10 минут
Фъ, позор
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