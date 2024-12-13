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Город Новый год Праздник скоро приедет. Главную новогоднюю ель Петербурга срубили и готовят к отправке на Дворцовую площадь

Праздник скоро приедет. Главную новогоднюю ель Петербурга срубили и готовят к отправке на Дворцовую площадь

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5 комментариев
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Главную новогоднюю елку Петербурга нашли в Выборгском районе Ленобласти. С раннего утра 13 декабря ее готовят к отправке на Дворцовую площадь.

Две ели, высотой 20 и 25 метров, были найдены в районе Вещевского шоссе, сообщает telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Та, что поменьше, будет установлена на Якорной площади в Кронштадте. На Дворцовую предстоит отправиться 25-метровому дереву.

За символами Нового года поехали тралы транспортно-экспедиционной компании «НеваСпецТяж». Ее же задача — довезти деревья до места назначения в целости и сохранности.

«С утра и до обеда специалисты будут заниматься спилом деревьев. После этого ели грузят на специальные тралы. После погрузки деревья обвязывают полиэтиленом. Это делается для того, чтобы стволы деревьев и внешний вид веток не пострадали при перевозке», — рассказал директор по продажам компании Федор Гришин.

Перевезти ели предстоит позднее — это делают ночью, для того чтобы не мешать основному потоку автомобилистов. Тралы проедут по КАД и разъедутся: одному предстоит прибыть в центр Петербурга, второму — до Якорной площади Кронштадта. Тем, кто увидит процессию, картина может напомнить фуры из знаменитой предновогодней рекламы. Везти в город праздник будут на украшенных гирляндами тралах. Дополнительную защиту деревьям обеспечат при помощи баннеров «С Новым годом, Санкт-Петербург».

Времени на доставку, установку и украшение остается не так много: огни на главной ели Петербурга должны зажечься 20 декабря. Помимо живых елей на Дворцовой и Якорной площадях в городе будут установлены еще 84 искусственные. О том, как Петербург готовится к наступлению 2025 года и что ждет горожан и гостей, читайте здесь.

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Комментарии
5
koka
1 час
В лесу родилась ёлка зелена В лесу она росла и хорошела Мечтала и любила. Смеялась и спала. А умирать на праздник к нам пришла...
265894609
1 час
только чего-то не радостно... хотя, может одному мне?
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