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Политика Трамп выступил за размещение европейских войск на Украине для контроля над соблюдением перемирия

Трамп выступил за размещение европейских войск на Украине для контроля над соблюдением перемирия

1 812
32 комментария

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом 12 декабря сообщает The Wall Street Journal.

Издание, которое узнало новые подробности встречи Трампа с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже, пишет, что Трамп намеревается заставить Европу взять на себя основную ответственность за поддержку Киева.

Трамп якобы заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хотел бы видеть ее «сильной» и «хорошо вооруженной» при любых условиях прекращения огня. В защите Украины ключевую роль следует сыграть Европе, которая должна разместить свои войска, чтобы контролировать соблюдение будущего перемирия. Американские военные вовлечены не будут.

США не намерены размещать свои войска на Украине, но будут помогать ей поставками оружия, обещал Трамп.

Помимо этого, он призвал Европу постараться «заставить китайцев надавить на Кремль» и положить конец конфликту. Если же Пекин не согласится, тарифы против КНР, как ожидается, могут сделать Китай сговорчивее.

Между тем республиканец выступил с критикой Киева, который запустил американские дальнобойные ракеты вглубь территории России. Трамп считает неправильным решение атаковать Россию и подчеркивает, что такие действия могут привести к эскалации конфликта.

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Дональд Трамп План по Украине Войска Россия США ЕС
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Комментарии
32
Сила в Правде!!
1 час
ну завтра медведев ответит трампу с утречка... хе-хе.
VKuser279092
1 час
Ай да Трамп, фаворит чиновников РФ, цепляющихся за распил бюджета! От себя добавлю - поддерживаю инициативу Трампа, при условии соблюдения границ 1991го года.
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