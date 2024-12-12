Беглов рассказал, возможно ли отменить шестидневку для всех школьников

Во время прямой линии с губернатором Александра Беглова дети попросили отменить шестидневное обучение. Вопрос 12 декабря задали ученики гимназии.

«Два года назад мы перевели все школы на пятидневку. Кроме тех, где углубленная программа. Вопрос был от ученика гимназии. По-другому не сделаешь, не успеть. Это выбор семьи», — ответил Беглов.

Он подчеркнул, что высокие баллы по ЕГЭ по итогам года получают выпускники не только гимназий, но и обычных школ.