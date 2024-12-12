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Город Общество Беглов рассказал, возможно ли отменить шестидневку для всех школьников

Беглов рассказал, возможно ли отменить шестидневку для всех школьников

1 409
7 комментариев

Во время прямой линии с губернатором Александра Беглова дети попросили отменить шестидневное обучение. Вопрос 12 декабря задали ученики гимназии.

«Два года назад мы перевели все школы на пятидневку. Кроме тех, где углубленная программа. Вопрос был от ученика гимназии. По-другому не сделаешь, не успеть. Это выбор семьи», — ответил Беглов.

Он подчеркнул, что высокие баллы по ЕГЭ по итогам года получают выпускники не только гимназий, но и обычных школ.

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Школа Шестидневка Александр Беглов
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Комментарии
7
Coulthard
52 минуты
"Не хочу на пятидневку! Не хочу на пятидневку! Не порть матери нервы!" (с)
altnec
57 минут
Общее число школ, не считая лицеев и колледжей, насчитывается свыше 800. Частных школ свыше 250. Это надо знать всем и всегда, всем родителям, кому Вы поручаете образование своих детей. Треть Федерального бюджета утекает на мошенников.
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