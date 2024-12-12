В Эрмитаже прошла премьера песни Вовы Чё Морале для благотворительной организации «Перспективы»

В Главном штабе Эрмитажа на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» 12 декабря музыкант Вова Чё Морале исполнил песню, написанную им для благотворительной организации «Перспективы».

«Они занимаются людьми с тяжелой инвалидностью, которые по большей части живут в интернатах. Но благодаря этим людям, благодаря сотрудникам и волонтерам благотворительной организации „Перспективы“ люди с самыми большими ментальными проблемами имеют возможность писать картины, выражать себя художественным образом», — рассказал музыкант.

Он добавил, что у него дома есть одна такая картина, и назвал ее восхитительной. «И в Петербурге светло, когда у всех есть перспективы», — добавил Чё Морале и запел.