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Общество В Эрмитаже прошла премьера песни Вовы Чё Морале для благотворительной организации «Перспективы»

В Эрмитаже прошла премьера песни Вовы Чё Морале для благотворительной организации «Перспективы»

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В Главном штабе Эрмитажа на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» 12 декабря музыкант Вова Чё Морале исполнил песню, написанную им для благотворительной организации «Перспективы».

«Они занимаются людьми с тяжелой инвалидностью, которые по большей части живут в интернатах. Но благодаря этим людям, благодаря сотрудникам и волонтерам благотворительной организации „Перспективы“ люди с самыми большими ментальными проблемами имеют возможность писать картины, выражать себя художественным образом», — рассказал музыкант.

Он добавил, что у него дома есть одна такая картина, и назвал ее восхитительной. «И в Петербурге светло, когда у всех есть перспективы», — добавил Чё Морале и запел.

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Перспективы Эрмитаж Вова Че Морале Песня
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