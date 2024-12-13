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Общество В Госдуме попросили Минздрав прокомментировать дефицит физраствора в аптеках и стационарах

В Госдуме попросили Минздрав прокомментировать дефицит физраствора в аптеках и стационарах

2 937
28 комментариев

Дефицитом физраствора в аптеках и больницах российских регионов заинтересовались в Государственной думе. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав России с просьбой сообщить о том, какие меры приняты для решения проблемы. Документ 13 декабря попал в распоряжение РИА Новости.

Документ составлен на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, которого Башанкаев просит сообщить о том, что делается для устранения проблемы массовой нехватки физраствора (натрия хлорид 0,9%).

В обращении говорится, что дефицит физраствора может привести к необратимым негативным последствиям. Медицинские работники будут отказывать в оказании помощи, а граждане могут начать покупать потенциально опасный физраствор на маркетплейсах.

Как писала «Фонтанка», в регионах еще в октябре заговорили об исчезновении физраствора из аптек и его дефиците в стационарах. В Петербурге препарата хватало. Проблемы начались пару недель назад и с тех пор усугубляются.

«Фонтанка» узнала, что случилось с самым незатейливым лекарством, состоящим из воды и соли. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
28
281824274
1 час
я год назад в аптеках искала физраствор - его уже тогда не было
Вангуювсем
1 час
есть мысль что всё у "наших мальчиков"
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