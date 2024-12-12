Капельницы отменяются? В Петербурге — дефицит физраствора

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







Капельница целительная может стать недоступной роскошью даже для стационаров. В регионах еще в октябре заговорили об исчезновении физраствора из аптек и его дефиците в стационарах. В Петербурге препарата хватало. Проблемы начались пару недель назад и с тех пор усугубляются.

«Фонтанка» узнала, что случилось с самым незатейливым лекарством, состоящим из воды и соли (NaCl).

Правда ли, что в Петербурге дефицит физраствора

Читатели «Фонтанки» рассказывают:

— В дневном стационаре районной поликлиники очередь на капельницу два месяца. А надо бы раньше. Обратились в частную клинику. Там говорят: «Ищите физраствор, прокапаем». А в аптеках предлагают только ампулы по 5-10 мл. И всё. Элементарного препарата нет.

— В Твери давно уже нет физраствора. Родственница болеет, мы ей в Петербурге покупали, отправляли по 10-20 штук. А сейчас его в дозировке 200 или 400 мл не найти. В аптеках говорят, что в городе нет и неизвестно, когда будет.

— Неужели из-за СВО так потребности в физрастворе выросли, что его раскупили?

И ожидаемое:

— Что говорить о серьезных лекарствах, если даже физраствора нет!

«Фонтанка» проверила: в интернет-аптеках физраствора нет совсем, но можно найти на некоторых маркетплейсах. На «Озоне» — большой выбор от 300 рублей за флакон, есть даже в «советских» коричневых бутылочках. Но для животных. На «Яндекс.Маркете» цена «человеческого» (физраствор стерильный, раствор натрия хлорида 0,9%, упаковка 400 мл в полимерной упаковке) — 1000 рублей.

В аптеках физраствор в больших дозировках обычно закупается в небольших количествах. Считается, что он нужен человеку либо для небулайзера, либо для растворения какого-то препарата. Значит, ампульной дозировки в 5-10 мл достаточно, и в аптеках она есть. А когда человек попадает в больницу, его обязаны обеспечить натрий-хлором, как и любым другим лекарством. Он не должен покупать физраствор в аптеке. Но сейчас всё изменилось — его раскупают. Такое происходит, когда возникает недостаток препарата в медицинских учреждениях и родственников пациентов просят купить его для капельниц. Это своеобразный маркер дефицита.

«Фонтанка» поговорила с несколькими стационарами. Говорят разное:

— Хватит до конца года, а дальше неизвестно. Контракты на следующий не заключены, и даже коммерческого предложения нет. Это настораживает.

— Номинально физраствор есть. Но врачи часто просят пациентов купить, если есть возможность. Объемы остатков невелики, не знаем, на сколько хватит.

Почем «живая вода»

Физраствор для медицины — то же, что вода для человека. Без него не выжить. Впрочем, это и есть вода, только с солью (натрий-хлор).

«Простая вода в магазине стоит дороже физраствора. А его надо создать: в реакторе „замесить“, простерилизовать, упаковать, потратиться на электроэнергию и доставить в больницу. Например, мы грузим физраствор в Мурманск: товара в машине на 800 тысяч рублей, а стоимость транспорта — 350 тысяч», — рассказывает «Фонтанке» Андрей Бутылов, генеральный директор компании «Прометей», поставляющей физраствор в клиники Петербурга.

У дешевого препарата себестоимость сильно выросла из-за известных процессов на валютном рынке, сложностей в логистике. При этом цена зафиксирована, так как он внесен в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). В результате «объем инфузионных растворов натрия хлорида, который рынок получил в первые три квартала 2024 года, примерно на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Годовая потребность в препарате в нормальных условиях работы системы здравоохранения составляет 50–60 миллионов упаковок, а в текущем году рынок получит в лучшем случае 37–38», — цитировал в октябре портал 76.ru директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.

Физраствор и прежде был нерентабельным, а производить копеечный препарат себе в убыток и вовсе мало желающих.

11 декабря Минздрав сообщил ТАСС, что Росздравнадзор наконец «выявил риски дефектуры»: «ФАС приняла „решение о согласовании 26 предельных отпускных цен на ряд форм выпуска. Средний размер увеличения составил 28% <…>. По вопросу обеспечения регионов РФ Минздрав России оперативно организовывает переговоры представителей регионов с потенциальными поставщиками натрия хлорида“».

Но ситуация уже дошла до такой точки, что хоть на тысячу рублей увеличь стоимость упаковки физраствора, больше его не станет. «Объем производства потихоньку и без этого решения начал наращиваться, но только, наверное, к февралю-марту ситуация восстановится. Заводы не смогут произвести больше, чем производят сейчас. Потому что часть из них просто закрыла или перестроила на другие лекарства свои производственные линии, чтобы не работать в минус», — говорит Андрей Бутылов.

По данным RNC Рharma, лидируют в части сокращения «натурального объема производства в первом-третьем кварталах 2024 года компании „Гротекс“ (44% от общего объема), „Фармасинтез“ (29%) и „Мосфарм“ (9%)». Первые две сократили поставки на 55 и 42% соответственно, «Мосфарм» — на 14%.

Мы вам субстанцию и упаковку — вы нам физраствор

«Прометей» работает по договору с концерном «ЭСКОМ», один завод у него в Ставрополе («ЭСКОМ»), другой — в Петербурге (ОАО «Фирма Медполимер»). Оба стояли летом из-за судов — их довольно давно пытались банкротить, в списке кредиторов выделялся Промсвязьбанк. Три месяца были в простое, ничего не производили.

«Запустились осенью, но денег нет. А поскольку нам надо выполнять обязательства по заключенным год назад контрактам с медицинскими учреждениями, наша компания покупает им все, что нужно для производства, — говорит Андрей Бутылов. — То есть в Китае покупаем субстанцию, в Чехии — пакеты, в которые раствор наливается, все пластиковые комплектующие покупаем у российских производителей. На каждый новый контракт с ними — новые цены, потому что там все привязано к евро. Мы вынуждены этим заниматься от безысходности. Потому что, если не поставим на завод сырье, нам не дадут раствора, мы не выполним контракт с медучреждениями и нас внесут в список недобросовестных поставщиков. Причем сейчас мы оплачиваем контейнеры с мешками, которые приедут на производство в феврале–марте. Задолженность завода перед нами почти 500 млн рублей, а сокращается она очень тяжело, потому что стоимость товара очень низкая. Мы не единственные у этих заводов, но на всех не хватает ресурсов. А у нас склад заполнен, чтобы никого из тех, с кем заключили контракты, не оставить без растворов. Где совсем завал, стараемся на небольшие суммы отгружать препараты, чтобы больницы не остановились».

Еще одна проблема — высокая стоимость транспортных услуг. Заводы есть и за Уралом, но они, постепенно сокращая производство, превращаются в местных поставщиков физрастворов. Где есть такой завод, там ситуация лучше. Вот в Петербурге, кроме «Медполимера», еще «Солофарм» производит натрий-соль, как называют физраствор специалисты. Поэтому в аптеках его даже сейчас можно иногда найти, в отличие от других регионов.

Вторая серия начнется после 1 января?

С 1 января заработает правило «второй лишний» в отношении субстанций с лекарствами из перечня ЖНВЛП. Эта заградительная мера предполагает, что если на конкурс заявляется хотя бы один поставщик из России или стран ЕАЭС с препаратом полного цикла, начиная с синтеза субстанции, то остальные заявки вообще не принимаются.

«Конкурентоспособного производства субстанции нет: российский натрий-хлор до сих пор был в несколько раз дороже китайского. Чтобы участвовать в аукционах, производитель должен покупать российскую субстанцию. Но себестоимость его препарата будет выше, чем у того, кто работает с китайской, он не сможет конкурировать по цене на рынке. У тех, кто будет покупать субстанцию за границей, физраствор будет дешевле, но они не смогут участвовать в аукционах. И вот результат: если хочешь эффективно работать, ты покупаешь заграничное, потому что оно дешевле. Но ты не сможешь эффективно работать, потому что не получишь права поставлять свою продукцию в медицинские учреждения», — говорит Андрей Бутылов.

Как известно, подорожавшие на отечественных субстанциях препараты из перечня не смогут иметь стоимость выше максимальной зарегистрированной цены. Что скажут производители? Правильно, лучше вообще не производить.