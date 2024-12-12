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Афиша Plus Театр ненормативной пластики ставит комедию «Исход»

Театр ненормативной пластики ставит комедию «Исход»

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13, 14 и 15 декабря Театр ненормативной пластики представляет премьеру спектакля «Исход» по пьесе современного драматурга Полины Бородиной. Режиссер Роман Каганович превратил эту обработку библейского сюжета в черную комедию.

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Главный герой, Андрей, устал от заевшей жизни: нелюбимой семьи, проблемной работы и отсутствия глобального смысла. Он решает совершить «исход», как когда-то это сделали евреи, уйдя на сорок лет в пустыню от египетского рабства. Вместо этого Андрей берет себе имя Моисей, бежит от своей реальности, отказываясь от памяти о прошлом, и попадает в психоневрологический интернат с диагнозом «автобиографическая амнезия».

Но что происходит, когда мы пытаемся убежать от себя? Неужели это возможно? Может быть, мы все просто пытаемся сбежать от себя, но не знаем, куда бежать? Может быть, мы просто боимся столкнуться с самим собой, как с зеркалом?

«Для переезда во внутреннюю Монголию не нужна виза, паспорт и даже деньги не нужны. Просто в какой-то момент посмотрите по сторонам, достаньте из-под кровати пыльную тапочку, докурите высушенный на батарее окурок и скажите: „да ну это всё!“», — так говорят о теме спектакля его создатели.

А может быть, это просто игра в «притворялки»? Мы притворяемся, что мы другие, что мы свободны, что мы счастливы. Но что происходит, когда мы перестаем притворяться? Кто мы тогда? «Исход» — комедия о человеческой природе, о том, кто мы есть и кем мы хотим быть.

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